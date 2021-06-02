1 Haziran Dünya Süt Günü’nü Kutlu Olsun “Sütaş’ın Aşkı Sütaşkı”

Sütaş İdare Konseyi Lideri Muharrem Yılmaz, Dünya Süt Günü’nde süt ve süt eserlerinin insan sıhhati açısından ehemmiyetinin yanı sıra toplumsal refaha katkısının altını çizdi. Yılmaz, Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile AB Yeşil Mutabakat stratejisine uyumlu ve hazır olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) öncülüğünde, her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Süt Günü”, sütün insan sıhhati için kıymetini ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlatmak için kıymetli bir fırsat sunuyor.

Süt, insanoğlunun sağlıklı bir hayat sürebilmesi için gerekli olan 10 dan fazla esansiyel besin ögesini doğal olarak içeren, en temel, en istikrarlı ve en besleyici besindir.

Yapılan her yeni araştırma süt ve süt eserlerinin faydalarını ve her yaş kümesine sağladığı yararları farklı taraflarıyla ortaya koyuyor. Milletlerarası Sütçülük Federasyonu tarafından Nisan 2021’de yayınlanan son rapor*; yalnızca sütte bulunan yüksek kaliteli biyoaktif proteinler, esansiyel amino asitler, esansiyel yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, iyot, çinko, süt şekeri ve B vitaminlerinden oluşan içeriği ile süt eserlerinin, sağlıklı ve istikrarlı beslenmenin çok değerli bir modülü olduğunu vurguluyor. Üstelik bu besinlerin sütün içerisinde birlikte bulunmasının da sinerjik bir tesir yarattığını belirtiyor. Rapor, süt ve süt eserlerinin; kemik ve diş sıhhatini, güçlü bir bağışıklık sistemini ve beyin hücrelerinin gelişimini desteklediğini, ayrıyeten yüksek tansiyon ve tip-2 diyabetin azalmasına da yardımcı olduğunu söz ediyor.

Süt rahmetiyle de toplumsal refaha katkı sağlıyor

Sütaş İdare Şurası Lideri Muharrem Yılmaz, Dünya Süt Günü vesilesi ile yaptığı açıklamasında; “Bu bedelli besinin üretilmesi; çok çeşitli dallar üzerinde ekonomik tesirleri olan, kapsayıcı bir ekonomik faaliyettir. Süt; tarım, sanayi ve hizmet dallarında birçok farklı alt dalı harekete geçiriyor ve milyonlarca beşere istihdam yaratıyor. Refahın geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.” dedi.

Yılmaz açıklamasına söyle devam etti; “Sütaş, sütçülüğe odaklanıp, bu alanda uzmanlaşıp büyürken, “Çiftlikten Sofralara” stratejisini benimsedi ve bunun sonucu olarak güçlü bir tedarik zinciri yapısına ulaştı. Besin güvenliği bakımından değerli bir kapasite oluştururken, besin güvenilirliği bakımından da çağın beklentilerini karşılayabilen bir örnek haline geldi. Öteki yandan Sütaş’ın iş modeli; yarattığı ekonomik sonuçlar, toplumsal tesirler ve kapsayıcı niteliğiyle bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliğine ulaştı.

Sütaş Entegre Tesislerinin her biri; yem bitkileri ve konsantre yem üretiminden damızlık süt sığırı çiftliklerine, güç üretiminden organik gübreye, yüzlerce süt eserinin üretilip, tüketicilerin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan birer entegre tedarik zincir modeli özelliği taşıyor.”

Sütaş, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü entegre örneği

Pandemi periyodu ile birlikte bir yandan besinlerin güvenilirliği, öbür yandan tarım ve besin alanında yeterlilik konusu daha kıymetli hale geldi. Ayrıyeten tabiatın, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine yönelik tedbirleri de artırmaya mecburuz. Bu gelişmeler karşısında, Avrupa Birliği sürdürülebilir besin sistemleri oluşturmak emeliyle, “Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” ismini verdiği yeni stratejisini açıkladı.

Sütaş besin güvenilirliği ve sürdürülebilirlik bakış açılarıyla uzun yıllardır ineklerinin beslendiği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt eserlerine kadar entegre bir formda yönettiği “Çiftlikten Sofralara” modeli ile AB’nin açıkladığı stratejiye uyumlu ve hazır durumda.

Sütaş İdare Şurası Lideri Muharrem Yılmaz, açıklamasında bu bahse şöyle değiniyor: “Bitkisel üretimden başlayarak, biyogaz, güç ve gübre üretimine kadar uzanan özgün iş modelimiz sayesinde, tabiattan aldığımızı tabiata geri kazandırıyoruz. Bu döngüsel model sürdürülebilirlik çalışmalarımızın da temelini oluşturuyor.

45 yılı aşkın müddettir doğal lezzetlerimizi ustalık ve uzmanlıkla üretmeye, toplumun sağlıklı beslenmesi için sütün düzgünlüğünü ve rahmetini yaymaya, yatırımlarımızla istihdama, ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı