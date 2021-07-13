1 Milyon Çocuğa Ulaşacak Projenin İlk Durağı Ordu Oldu

Seda Yekeler Eğitim Vakfı’nın (SEYEV) Sen Konuştukça Çocuklar Dünyaya Açılacak projesinin online gerçekleştirilen eğitimleri yüz yüze yapılmaya başlandı. Bu kapsamda projenin birinci durakları Ordu ve Trabzon oldu.

Yabancı lisan ediniyorlar

Lisan bilimci Seda Yekeler’in kendi geliştirdiği YEK Metot ile köy okullarındaki çocukların İngilizce konuşabilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında lisan laboratuvarları kuruluyor, çocuklara eğitimler veriliyor, İngilizce öğretmenleri eğitiliyor.

Proje hakkında bilgi veren Seda Yekeler, “Amacımız eğitimde fırsat eşitliği prensibine dayanarak yanlışsız metotla, lisan öğrenme imkâna ulaşamamış çocukların lisan edinimine katkı sağlayıp onları dünyaya açmak ve YEK Metodu tüm ülkeye yayarak yabancı lisan edinmenin yetenek işi olmadığını göstermek ve bunu gelecek yeni kuşaklarımıza aktarmak” dedi.

Kütüphaneler açıldı

Ordu ve Trabzon’da eğitimlerin yanı sıra Biruni Laboratuvarları Kütüphanesi, Zeynep Vidinli Kütüphanesi, Sina Pırlanta & Emine Ün Sanat Sınıfı’nın açılışı da gerçekleştirildi. Ayrıyeten Geleceğe Adımlar Platformu’nun Yöneticisi Avukat Elif Görgülü koordinatörlüğünde Ordu Fen Lisesi’ndeki öğrencilere şahsî gelişim ve farkındalık için 5 gün boyunca Mindfulness, Empati ve Algoritmik Düşünme ile ilgili eğitim seminerleri de verildi.

YEK Metod nedir?

Yabancı lisan öğretiminde YEK metodunu uygulayan Yekeler, metodla ilgili ise şu bilgileri verdi: “YEK metodu bilinen tüm lisan edindirme uygulamalarından farklı olarak beyindeki gri hücreleri hedefleyen idmanlardan oluşuyor. Tecrübeye dayalı ve kalıcı edinime kolaylık kazandıran bir metot. Yek Metot; kişinin beynindeki lisan edinme bölgesinin nasıl çalıştığını ve ne kadar açık olduğunu tahlil eden bir lisan tahliline dayanan ve bir lisan haritasının çıkartıldığı bir metot. Yani şahsa özel. Uzun yıllar, sağ lob ile sol lobların birbirinden farklı çalıştığına dair çalışmalar yapılmıştı. Son 20 yılda ise, bilhassa birden fazla lisan bilen insanların bu iki lobu tıpkı anda kullandıkları ortaya çıktı.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı