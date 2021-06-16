10 babadan 9’u “Konuşalım Artık” diyor

Dünya çapında gerçekleştirdiği bağlantı çalışmalarıyla çay eşliğinde kaliteli bağlantının kıymetine dikkat çeken Lipton, çayın toplumsallaştırma gücüne odaklanan ‘Konuşalım Artık’ çalışmalarına Babalar Günü’ne özel bir araştırma ile devam ediyor. Marka bu kapsamda Babalar Günü’nde “Babalarımız ve Çocuklarımız için #KonuşalımArtık” diyerek babalar ve çocukları ortasındaki irtibatın dinamiklerini mercek altına aldığı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın çarpıcı sonuçları ortasında babaların hissettiği iletişimsizlik hissi dikkat çekiyor. O denli ki babaların yüzde 88’i çocukların anne ile bağlantısı daha yeterli derken yüzde 70’i “En son babalar duyar” diyor. Meğer araştırmaya katılan babalar da çocuklar da birbirleriyle irtibat kurmanın kendilerine aslında çok düzgün geldiğini belirtiyor. Bilhassa babalar çocuklarıyla sohbet etmekten büyük keyif alıyor lakin araştırma sonuçları Türkiye’de hem babalar hem de çocuklar için kurulan kaliteli irtibatın şimdi kâfi boyutta olmadığını ortaya koyuyor. Babaların yüzde 87’si çocuğu ile daha açık ve sıcak bir bağlantı kurmak istediğini belirtirken bu oran çocuklarda yüzde 78.

Baba-çocuk ortasında açık ve sıcak bir bağlantı kurulmasının önündeki en büyük bariyeri karşılanmayan beklentiler oluşturuyor. Öncelikle hem babalar hem de çocuklar birbirinden sevgi bekliyor. Babaların ise çocuklarından sevgi beklentisi çocukların babalarından bekledikleri sevgiden daha fazla. Çocukların odaklarında ise daha çok babaları tarafından anlaşılmak ve kabul görmek yer alıyor. Çocukların yaklaşık yüzde 78’i hayalleri ve gayelerinin babaları tarafından desteklenmesini bekliyor. Emsal halde yüzde 73’lük bir kesim babalarının onları değiştirmeye çalışmak yerine onlardaki olumlu özellikleri görmesini istiyor. Babaların yarısından fazlası ise çocuklarının kullandıkları sözleri ya da hakkında konuştukları şeyleri anlamakta zorlanıyor ve bazen tıpkı dünyadan değillermişçesine yabancı hissediyor. Bu hisleri çocuklarda da karşılık buluyor, çocukların babalarının kendilerini ne kadar tanıdıklarına ait notları babalarına nazaran daha düşük. Bu doğrultuda çocukların neredeyse yarısı hayallerinden babalarının bihaber olduğunu tabir ediyor. Babaların ve çocukların birbirinden bekledikleri şeyler aslında sıcak bir irtibat kurulması için ipucu niteliğinde. Babalar çocuklarına yabancı hissediyor ve sevgi bekliyor. Çocuklar ise anlaşılmak, kabullenilmek ve desteklenmek istiyor.

Pekala taraflar kurdukları bağlantının ne kadar farkında? Araştırma sonuçları babalarının çocuklarını zannettiklerinden daha yeterli tanıdığını düşündüklerini gösteriyor. Babaların yüzde 80’i konuşmadan bakışarak bile anlaşabileceklerini düşünürken çocukların yüzde 41’i buna katılmıyor.

Araştırmadan çıkan yeterli bir haber ise babaların da çocukların da birbirini anlamak için istekli olması. Babalar ve çocuklar ortası gerçekleşen sohbetler iki taraf için de hem keyifli hem öğretici nitelikte. Babaların yüzde 75’i çocukların ise yüzde 69’u birbirleriyle konuşmayı belgesel izlemeye benzetiyor ayrıyeten babalar ve çocuklar irtibat kurduklarında çoğunlukla hayatlarına dair ferdî hususlardan konuşuyor. Sohbetleri gündelik mevzularla hudutlu kalmıyor ve irtibatın derinliği karşılıklı olarak tıpkı noktada yakalanabiliyor.

Klinik psikolog Beyhan Budak, Lipton’un baba-çocuk bağlantısına dair gerçekleştirdiği araştırmayı “Lipton’un araştırması babaların çocuklarını anlamamasının; çocukların ise babalarının duygusal gereksinimlerinin gereğince farkında olmamasının irtibatta kopukluklar yarattığını gösteriyor. Hem bir psikolog hem de bir baba olarak araştırma sonuçlarına baktığımda şunu net olarak fark ettim, kaliteli bağlantı her vakit kurallardan kıymetli. O sebeple her şeyden önce irtibatı güçlendirmek için baba ve çocuğun birlikte takım olarak bir şeyleri telafi etmek için efor sarf etmesi çok yararlı olabilir. Bir taraf anlayış; oburu ise sevgi bekliyor. Bu beklentileri birinci etapta anlamanın daha sonra ise karşılamanın tek yolu ise kaliteli bağlantıdan geçiyor.” kelamlarıyla yorumluyor.

1 bardakçay eşliğinde #KONUŞALIMARTIK

2018 yılından bu yana farklı platformlarda herkesi bir çay eşliğinde bir ortaya gelmeye ve derinlemesine sohbetler ile hisleri paylaşmaya çağıran Lipton, Babalar Günü öncesinde yayınladığı araştırma sonuçlarıyla Türkiye’de babalarla çocukları ortasında kurulan bağlantıda iyileştirilebilecek noktaları açığa çıkartıyor. Böylelikle en zahmetli bahislerin bile bir bardak çayın eşliğinde rahatça konuşulabildiğini ve bu bağlantı tecrübesinin güçlü bağlar kurduğunu gösteriyor.

Hibya Haber Ajansı