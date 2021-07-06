100 Music Sunar: Park’ta Rock maNga Konseri ile Devam Ediyor!

Kentin rakipsiz cümbüş merkezi KüçükÇiftlik Park’ta bir klasik haline gelecek olan 100 Music Sunar: Park’ta Rock konserleri Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü kümelerinden maNga ile devam ediyor. maNga’nın aylar sonra İstanbul’da vereceği birinci konserinin tarihi ise 30 Temmuz!

Temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle kapılarını açan KüçükÇiftlik Park, sanat, cümbüş ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için hazırladığı konser serisine 30 Temmuz’da maNga ile devam ediyor. Açık havada canlı ve gerçek konser tecrübesini en inançlı ve rahat halde yaşayacağımız serinin üçüncü konserinde her kuşaktan maNga dinleyicisi bir ortaya gelecek, müziğe ve etkinliklere duyulan hasrete son verecek.

Uzun bir hasretin akabinde kapılarını müzik için açan KüçükÇiftlik Park’ta hudutlu sayıda oturma sistemi ile Ekim ayına kadar sürecek konser serisinin birbirinden yeterli başka isimleri ise çok yakında açıklanacak. En sevilen rock sanatkarlarının yer alacağı 100 Music Sunar: Park’ta Rock ile İstanbullular açık havanın da yüzdeyüz müziğin de tadını doya doya çıkaracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı