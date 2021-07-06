Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

 Pandeminin, çalışan, ebeveyn, bakıcı ve eğitimci rollerinin tekrar tanımlanmasına neden olduğunu ve bu sü
Ana Sayfa Kültür & Sanat 6 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

100 Music Sunar: Park’ta Rock maNga Konseri ile Devam Ediyor!

100 Music Sunar: Park’ta Rock maNga Konseri ile Devam Ediyor!

Kentin rakipsiz cümbüş merkezi KüçükÇiftlik Park’ta bir klasik haline gelecek olan 100 Music Sunar: Park’ta Rock konserleri Türk alternatif rock müziğin MTV ödüllü öncü kümelerinden maNga ile devam ediyor. maNga’nın aylar sonra İstanbul’da vereceği birinci konserinin tarihi ise 30 Temmuz!

Temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle kapılarını açan KüçükÇiftlik Park, sanat, cümbüş ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için hazırladığı konser serisine 30 Temmuz’da maNga ile devam ediyor. Açık havada canlı ve gerçek konser tecrübesini en inançlı ve rahat halde yaşayacağımız serinin üçüncü konserinde her kuşaktan maNga dinleyicisi bir ortaya gelecek, müziğe ve etkinliklere duyulan hasrete son verecek.

Uzun bir hasretin akabinde kapılarını müzik için açan KüçükÇiftlik Park’ta hudutlu sayıda oturma sistemi ile Ekim ayına kadar sürecek konser serisinin birbirinden yeterli başka isimleri ise çok yakında açıklanacak. En sevilen rock sanatkarlarının yer alacağı 100 Music Sunar: Park’ta Rock ile İstanbullular açık havanın da yüzdeyüz müziğin de tadını doya doya çıkaracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Anadolu Uygarlıkları’ndan izler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde

Anadolu Uygarlıkları’ndan izler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde