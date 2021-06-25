11 kişiye bir yılda 5.4 milyon TL ödendi hesabı verilmedi

İkili, üçlü maaşların gündemden düşmediği bu süreçte bir ballı fiyat olayının da Ziraat Bankası’nda yaşandığı ortaya çıktı. Ziraat Bankası idare ve kontrol şurası üyelerinin yıllık toplamda en fazla 2 milyon 346 bin lira alması gerekirken fazladan 3 milyon 105 bin TL daha harcandığı ve harcamalara ait dokümanların Sayıştay’a verilmediği anlaşıldı.

Maaşlarına ek olarak 19 bin 750 TL huzur hakkı alan idare şurası üyelerine, yılda 4 ikramiye ve ödemeleri banka tarafından yapılan kredi kartı verildi. İdare ve kontrol şurası üyelerine bir yılda ödenen fiyat 5 milyon 451 bin TL’yi buldu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ziraat Bankası’nın 9 bireyden oluşan idare şurası ve 2 şahıstan oluşan kontrol konseyine 2019 yılında 5 milyon 451 bin 396 TL ödendiğini belirterek, “Yönetim şurası ve kontrol konseyi üyeleri kendilerine yılda dört maaş fiyatında ikramiye bağlayarak, banka tarafından tahsis edilen kredi kartlarını kullanarak almaları gereken paranın iki katından fazlasını alıyor fakat Sayıştay’a hesap vermekten imtina ediyor. KİT Komisyonu’nda biz bu paraların hesabını sorduk, yanıtını bekliyoruz” dedi.

Ziraat Bankası’nın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü, Banka Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve üst idaresinin hazır bulunduğu KİT Üst Komitesi toplantısında idare ve kontrol şurası üyelerinin fazladan aldığı 3 milyon 105 bin TL’yi gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili ve KİT Kurulu üyesi Atila Sertel, şunları söyledi:

2019’DA 5.4 MİLYON TL ÖDENDİ

“Ziraat Bankası İdare şurası üyeleri ve denetçilere 2018’de 4 milyon 354 bin TL, 2019’da ise 5 milyon 451 bin TL ödenmiş. Ziraat Bankası Genel Kurulu’nda alınan karara nazaran 2019 yılı için uhdesinde kamu vazifesi bulunmayanlar için 19 bin 750 TL, uhdesinde kamu misyonu bulunanlar için ise 11 bin TL olarak aylı net maaş verilmesi kararı alınıyor. Kontrol şurası üyelerinin fiyatları de aylık net olarak 8 bin 900 TL olarak tespit ediliyor. Sayıştay denetçileri, Banka’da idare şurası üyelerinin tamamının öbür kamu vazifesi yokmuş üzere aylık 19 bin 750 TL, kontrol şurası üyelerinin de 8 bin 900 aldığı düşünüldüğünde 2019 yılında toplamda en fazla 2 milyon 346 bin TL ödenmeliydi, diyor. Fakat 2019 yılında idare ve kontrol konseyi üyelerine ödenen toplam meblağ 5 milyon 451 bin TL. Münasebetiyle ortada 3 milyon 105 bin TL üzere çok önemli bir fark var. Tabi Sayıştay da bu farkı merak ediyor ve idare konseyi üyelerinin harcamalarına ait dokümanları istiyor. Lakin ısrarla istenmesine karşın bu dokümanlar Sayıştay’a verilmiyor.”

KREDİ KARTI TAHSİS EDİLDİ

Ziraat Bankası idaresinin yüklü ölçüdeki harcamaların hesabını faturalarıyla birlikte talep eden Sayıştay denetçilerine ısrarla vermediğini hatırlatan Atila Sertel, “Yönetimden istedikleri evrakları alamayan Sayıştay denetçileri, kurum içinde yaptıkları görüşme ve araştırmalar sonucu; idare ve kontrol şurası üyelerinin genel heyet tarafından belirlenen aylık net fiyatlarının yanında, üç ayda bir ikramiye aldıkları ve kendilerine ayrıyeten masrafları banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği bilgisini ediniyor. Bu kredi kartları kimlere verildi, ne kadar harcama yapıldı, neler alındı bunların hiçbiri bilinmiyor. Sayıştay da bilmiyor, münasebetiyle biz de bilmiyoruz. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu son derece açık olmasına karşın Ziraat Bankası idaresi açık açık kanunu çiğniyor. Sayıştay’a vermedikleri bilgileri KİT Komisyonu’nda Genel Müdür Alpaslan Çakar’a sordum. Yazılı olarak vereceği yanıtı merakla bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı