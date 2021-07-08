12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı İçin Omuz Omuza…

MHP Genel Lider Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek Gölbaşı Vilayet Hemşeri Dernekleri ile kahvaltıda bir ortaya geldi.

Toplamda 12 dernek temsilcisinin katıldığı tertipte Gölbaşı’nda hayata geçen ve geçecek projeler masaya yatırıldı. Toplantıda Lider Ramazan Şimşek, vazifeye geldiği bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri yer anlatırken; Gölbaşı’nda hayata geçirmeyi planladığı başka projeler için de takviye istedi. Bilhassa salgın sürecinde hem belediye işçisinin hem esnafın hem de vatandaşın maddi ve manevi yanlarında olduklarını söz eden Lider Ramazan Şimşek “Gölbaşı bizim yaşadığımız, doğduğumuz büyüdüğümüz yer. İlçemizi, el ele vererek hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Gölbaşımız hoşlukları ve pozisyonu ile daha güzel yerlerde olmayı hak ediyor. Tek taşla duvar olmaz. Sizlerin dayanağı ile daima birlikte Gölbaşımızı bir yerlere geleceğiz” dedi.

Esnafa yönelik hayata geçirdikleri 1000 TL’lik nakdi dayanak yardımı ile 3 günde 1500 esnafa can suyu olduklarını söyleyen Lider Ramazan Şimşek “BGMP ile Gölbaşı, Ankara hatta Türkiye’nin en pahalı ilçesi olacak” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı kavramı değişiyor

MHP Genel Lider Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Gölbaşı kavramının değiştiğini söz ederek “Gölbaşı artık Konya Yolu’nun iki tarafından fazlası. İlçemiz sağlı sollu büyüyor. Çok yakında çalışmaları başlayacak olan BGMP ile Gölbaşı’nı bir bütün olarak ele alacağız” diye konuştu. Geçmiş devir belediye liderlerine da çalışmaları sebebiyle teşekkür eden Karakaya kelamlarını şöyle noktaladı: “Gölbaşı’nın kimliğini yine oluşturuyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız olacak. İnşallah kısa müddette çalışmalarımızı Liderimiz Ramazan Şimşek ile tamamlayacağız.”

Gölbaşı Ardahanlılar Derneği, Gölbaşı Artvinliler Derneği, Gölbaşı Bayburtlular Derneği, Gölbaşı Çankırılılar Derneği, Gölbaşı Çorumlular Derneği, Gölbaşı Gümüşhaneliler Derneği, Gölbaşı Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gölbaşı Kırıkkaleliler Derneği, Gölbaşı Kırşehirliler Derneği, Gölbaşı Samsunlular Derneği, Ankara Seğmen Kulübü Gölbaşı Şubesi, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği temsilcileri ise; birlikte hareket etmeye uğraş ettiklerini aktararak, sorun ve mutluklarını Prof. Dr. Mevlut Karakaya ve Belediye Lideri Ramazan Şimşek ile paylaştıklarını lisana getirdi. “Gölbaşı hepimizin” diyen temsilciler bundan sonraki süreçte de omuz omuza çalışma uğraşında olacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında olma isteklerini de dinleyen Şimşek “Proje geliştirilip sizlere yer tahsis edilmesi konusunda çalışmalarımızı hızlandıracağız” diyerek muştuyu verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı