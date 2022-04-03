12 ilçeden Kocaeli Stadına ulaşım

Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. Kocaelispor’un Denizlispor ile oynayacağı maç için her ilçeden ek seferlerle taraftarları stada ulaştıracak

UlaşımPark, Kocaelispor’un kritik Denizlispor maçı öncesinde taraftarların içini rahatlatacak açıklamayı yaptı. UlaşımPark sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Kocaeli’nin tüm ilçelerden stadyuma ulaşım sağlayacağı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Kocaelispor’un Denizlispor ile 3 Nisan 2022 Pazar günü Kocaeli Stadyumunda oynayacağı futbol müsabakasına her ilçeden otobüslerle vatandaşları ulaştıracak.

15 KS İLE OTOGAR – STADYUM ARASI RİNG

UlaşımPark, 15KS hat tabelası ile Kocaeli Otogarı–Stadyum arasında toplamda 3 otobüsle ring yaparak taraftarları ulaştıracak. Saat 12.00, 12.20, 12.40 arasında gerçekleşecek seferlerle taraftarlar aktarmasız direkt ulaşım ve konforlu bir yolculukla stadyuma ulaşacak.

GEBZE, ÇAYIROVA, DİLOVASI

Pazar günü 150KS hat koduyla KBB Gebze Garajı, Çayırova, Dilovası, Körfez, İzmit ve Stadyum güzergahında taraftarlar ulaştırılacak. Saat 11.30’da hareket edecek otobüsler vatandaşlara aktarmasız ulaşım sağlayacak. Yoğun talep neticesinde ilave edilen otobüs seferi ile hat doluluk oranı takip edilerek ihtiyaç halinde ek sefer yönlendirmesi yapılacak.

DARICA’DAN AKTARMASIZ ULAŞIM

150KS tabela koduyla UlaşımPark otobüsleri Darıca’dan başlayacak otobüs seferi ile sırasıyla Marmaray İstasyon, İzmit ve Stadyum seferlerini gerçekleştirecek. Saat 11.30’da hareket edecek otobüsler taraftarları aktarmasız olarak stadyuma ulaştıracak.

KARTEPE’DEN AKTARMASIZ ULAŞIM

150KS tabelasıyla taraftarlar Kartepe’den saat 12.00’da hareket edecek otobüsler Derbent, Arslanbey, Karatepe, Atakent, Rahmiye, İzmit ve Stadyum güzergahında ulaşım sağlanacak.

KARAMÜRSEL, GÖLCÜK VE BAŞİSKELE

Karamürsel Otogardan 750KS hat koduyla 11.45 ve 12.00’da hareket edecek otobüsler;Karamürsel otogar, Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve Stadyum istikametinde seyir edecek. İhtiyaç halinde ek sefer yönlendirilmesi de yapılacak olan ilçelerden taraftarlar stadyuma aktarmasız ulaşacak.

KÖRFEZ’DEN ve DERİNCE’DEN

Hereke’den saat 11.30 ve Körfez Belediyesinden aynı saatte (11.30) kalkacak otobüsle vatandaşlar direkt olarak stadyuma ulaşacak. Hereke, Kirazlıyalı, Körfez, Derince ve Stadyum istikamedinde gidecek otobüslerle bu ilçelerdeki sporseverler stada ulaştırılacak.

KANDIRA’DAN 801 İLE ULAŞIM

11.30 HAT 801 Kandıra seferi ile vatandaşlar Kandıra otogar – İzmit Otogar istikametinde ulaşımlarını sağlayacak. Burada inen vatandaşlar 15KS hattına ücretsiz aktarma sağlayarak stadyuma ulaşımlarını sağlayacak.