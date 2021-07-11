120 Hz ekranıyla HUAWEI MatePad 11 Türkiye’de ön satışa sunuldu

HUAWEI, tablet ailesine katılan en yeni eseri olan, 120 Hz yenileme süratiyle her zamankinden daha akıcı görseller ve daha âlâ karşılık veren bir ekrana sahip yeni HUAWEI MatePad 11’i HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sundu.

Yeni jenerasyon akıllı aygıtlar için tasarlanan HarmonyOS 2.0, HUAWEI MatePad 11’i yesyeni fonksiyonellikle güçlendiriyor. Yeni tablet masaüstü, her zamankinden daha tertipli ve kullanıcılara değerli bilgileri daha verimli bir halde görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor. Dağıtılmış teknolojiden yararlanan HUAWEI MatePad 11, yaratıcılığı ve üretkenlik kullanımını daha güzel desteklemek için akıllı telefonlardan PC’lere kadar tüm senaryolara uygun öbür aygıtların yeteneklerini kullanmak üzere donatıldı.

Akıcı görsellik ile bezendi

Tablet, 120 Hz yenileme suratını destekleyerek inanılmaz akıcı görseller ve her zamankinden daha âlâ bir yansıma suratı sunuyor. Ayrıyeten HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ile donatılan tablet, etkileyici 120 Hz tablet ekranıyla birlikte, 2 ms’ye[1] kadar düşük bir giriş gecikmesiyle kalem hareketlerine son derece hassas olduğu için tüketicilere daha akıllı ve daha doğal etkileşimli el yazısı tecrübeleri sunuyor.

Tüketiciler, yüksek kare süratli görüntüler ve oyunlarda daha fazla detayın keyfini çıkarabilir ve kendilerini akıcı grafiklere kaptırabilir. Örneğin, web sayfaları ve evraklar ortasında gezinirken içerik süratli bir biçimde yükleniyor. Etkileyici bir ekran yenileme süratiyle tablet, tıpkı vakitte son derece hassas bir el yazısı girişi sağlıyor. Kare suratı uyarlama teknolojisi ayrıyeten kullanıcılara daha uzun pil ömrü sağlamaya yardımcı oluyor.

DCI-P3 renk gamını destekleyen yeni HUAWEI MatePad 11 ile hem manzaralar hem de görüntüler ekranda son derece canlı görünüyor. HUAWEI MatePad 11, inanılmaz renkler üretme yeteneğine ek olarak, kullanıcıların göz yorgunluğuna neden olan en önemli faktörlerden ikisi olan mavi ışığa ve titremeye maruz kalmasını en aza indirecek halde tasarlandı. Tablet, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve TÜV Rheinland Flicker Free sertifikalarına[2] sahip olup, tablet üzerinde saatlerce çalıştıktan sonra bile gözlerinizin korunduğu konusunda size gönül rahatlığı sağlar.

Yeni Tablet Masaüstü

HUAWEI MatePad 11, en değerli bilgileri pak ve nizamlı bir kullanıcı arayüzünde sunan orijinal bir masaüstü tasarımı getiriyor. Yeni Bottom Dock, kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce kolaylıkla bulabilmeleri için en sık ve en son kullanılan uygulamaları gösteriyor. Yeni Hizmet Widget’ları[3] ayrıyeten gerçek vakitli bilgileri görüntüleyebilir ve kullanıcıların, uygulamaları kendileri başlatmadan belli uygulama özelliklerine erişmesine müsaade verebilir. Bu widget’lar rastgele bir yere yerleştirilebilir ve ayrıyeten kullanıcıların aygıtlarını tercihlerine nazaran kişiselleştirmeleri için büsbütün özelleştirilebilir.

Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği

Çoklu Ekran İş Birliği artık tablet ve PC etkileşimlerini[4] destekleyerek aygıtların yeni tekniklerle birlikte çalışmasını sağlayan üç mod sunuyor. Ayna modu, kullanıcıların PC ekranını tablete yansıtmasını sağlayarak, tableti süratli eskizler ve hassas kaligrafi işleri üretmek[5] için HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ile eşleştirilebilen bir çizim tablasına dönüştürür. Ofis çalışanları, Genişletme Modundan yararlanabilir ve tabletlerini PC için ikinci bir ekran üzere kullanarak, çalışmak için daha da fazla ekran alanının keyfini çıkarabilir. Yenilikçi İş Birliği Modu, HarmonyOS 2.0 ve Windows ortasında gerçek platformlar ortası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, fotoğraf ve evrak üzere içerikleri bağlı aygıtlar ortasında kolay bir sürükle ve bırak tekniğiyle aktarmalarına imkan tanır.

Çoklu Ekran İşbirliğinin yanı sıra, orijinal Çoklu Pencere[6] özelliği, tıpkı anda dört adede kadar uygulamanın görüntülenmesini destekliyor. Ayrıyeten, daha da düzgün bir çapraz uygulama çoklu misyon tecrübesi için iki eşzamanlı kayan pencere de dayanaklaniyor. Gerektiğinde kolay erişim için yüzen pencereler App Bubble’a yerleştirilebiliyor.

Yenilenen App Multiplier, iki pencerede paralel ve bağımsız süreçleri destekleyen yeni Pencere Kilidi özelliği sayesinde iki misyonun tek bir uygulamada başka ayrı çalışmasını sağlıyor. Örneğin, bir alışveriş uygulaması kullanırken iki eser için birer pencere açıp karşılaştırabilirsiniz. Yahut sol pencerede bir e-posta yazabilir ve sağ pencerede anlık bildirilere karşılık vererek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Haziran 2021 prestijiyle yaklaşık 4.000 uygulama, tabletlerdeki kullanıcı tecrübelerini düzgünleştirmek için App Multiplier’ı benimsedi.

HUAWEI M-Pencil (2. nesil)

Yeni HUAWEI MatePad 11, kullanıcıların ilhamlarını yakalamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş HUAWEI stylus kalem HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ile uyumlu. HUAWEI M-Pencil (2. nesil) yeni platin kaplı kalem ucu, ultra düşük gecikme mühleti ve 4.096 basınç hassasiyeti düzeyi dayanağı sunuyor[7].

Lüks saatlerin şeffaf kasa gerisi dizaynından ilham alan yeni şeffaf kalem ucu, kalemin iç işleyişini sergiliyor ve daha düzgün bir el yazısı tecrübesi için buzlu bir dokuya sahip. HUAWEI MatePad 11 ile eşleştirildiğinde, HUAWEI M-Pencil (2. nesil), en süratli cevap veren, dengeli ve özgün yazılardan kimilerini sağlamak için FullView ekranın yüksek yenileme suratını tamamlayan 2 ms[8] kadar düşük bir giriş gecikmesine sahip.

Kalemi tabletle eşleştirmek ve şarj etmek hiç olmadığı kadar zahmetsiz. Kullanıcıların her iki süreci de başlatmak için sırf kalemi HUAWEI MatePad 11’in kenarına koyması kâfi. Yeni HUAWEI M-Pencil (2. nesil), rastgele bir metin alanı için el yazısı içeriği gerçek vakitli olarak makine tarafından kodlanmış metne dönüştüren HUAWEI FreeScript[9] dahil olmak üzere çok çeşitli yenilikçi etkileşim özelliklerini destekliyor. Ayrıyeten mevcut araç ile silgi, Anında Form, Anında Tablo[10] ve daha fazlası ortasında geçiş yapmak için Çift Dokunmayı da destekliyor.

Dört kanallı ses ile çevresel tecrübe

Çok taraflı bir tablet olarak tasarlanan yeni HUAWEI MatePad 11, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlörü ile etkileyici ses tecrübesi sunuyor. Güçlü dahili hoparlör sistemi, her türlü içerik için odayı dolduran, sürükleyici sesler sunuyor. Ses sistemi, Harman/Kardon’daki uzman ses mühendisleri ile tasarlanıp kalibre edildi. Böylelikle hoparlörlerin ürettiği seslerin kaynak gerecine sadık kalması sağlandı.

Çok güçlü Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip HUAWEI MatePad 11, 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri ortasında HUAWEI Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. Yalnızca tablet olarak 4.299 TL, kalem ve klavye ya da klavye yerine kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulan HUAWEI MatePad 11’de ayrıyeten 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirimin yanında ödemelerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı