149 sözleşmeli personelin atama kurası gerçekleştirildi

Atama sırasında hak sahiplerinin vilayet tercihleri ile tahsil durumları dikkate alındı. 10 kişinin idari ofis vazifelisi durumuna, 139 kişinin ise idari takviye vazifelisi konumuna atama teklifleri yapıldı.

E-uygulama sistemi üzerinden işçi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atama teklifleri kapsamında 12’si bakanlık ve bağlı kuruluş, 9’u ise üniversite olmak üzere toplam 21 kurum ve kuruluşa atama teklifi yapıldı.

Atama süreçleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Ayrıyeten bundan sonraki süreçte hak sahipleri, kurumların atama süreçlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine bildirimde bulunmalarını bekleyecek.

Hibya Haber Ajansı