15. eTürkiye Ödülleri, sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Enocta sponsorluğunda düzenlenen “15. eTürkiye (eTR) Ödülleri”, 1 Haziran 2021 Salı günü, çevrim içi merasimle sahiplerini buldu.

eTR mükafatları ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi teşebbüslerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı teşebbüslerin desteklenip özendirilmesi ve bu taraftaki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Merasimin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Lideri Faruk Eczacıbaşı, yarışa katılan tüm kamu kuruluşlarına, belediyelere, bu sıkıntı vakitlerde başta sıhhat, güvenlik olmak üzere her türlü devlet hizmetini kesintisiz yerine getirmek için e-servisler ve dijital teknolojileri de faal kullanarak var güçleri ile çalışmalarını sürdürdükleri için minnet ve teşekkürlerini ileterek “e-Devlet yaklaşımından dijital devlet yaklaşımına geçmek için kamu bölümü bilgilerinin aktif kullanımı gerekmektedir. Bilgilerin inançlı ve yasal bir biçimde paylaşımının sağlanması, çalışma ortamları ve standartlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır” dedi.

TÜSİAD Lideri Simone Kaslowski konuşmasında, ‟Covid 19 salgını ile gayret ettiğimiz bu kuvvetli periyot tüm ekonomilerde olduğu üzere ülkemizde de kıymetli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardı. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve taşınabilir uygulamaların gelişimi prestijiyle dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir aralık kat etme potansiyelimiz var. Dijitalleşen iktisat içerisinde dijital devletin varlığı büyük kıymet taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında “kamu” iktisattaki kıymetli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş ömründe dijitalleşmenin gelişmesiyle, bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet istikametinde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmaz. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu idaresi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde değerli bir basamak olduğuna inanıyoruz” dedi.

Enocta CEO su Ahmet Hançer ‘de “Kamudaki başarılı dijital dönüşüm uygulamaları, herkes için ilham ve rol model olacaktır. Türkiye’nin dijitalleşmesi, ülke kaynaklarının faal kullanımı ve vatandaşa daha uygun, daha süratli hizmet vermenin çok ötesinde bir kıymete sahiptir. Bu örnekler, vatandaşımızın, bilhassa gençlerin ve girişimcilerin teknolojiyle neler mümkün olabileceğine dair hayal güçlerini genişletecek, ülkemizi ve dünyamızı değiştirecek yeni fikirlere, yeni inovasyonlara itici güç ve motivasyon kaynağı olacaktır. Kamunun dijital dönüşümde itici gücü, bu alanda yatırımların, marifet gelişiminin önünü açacaktır” diye konuştu.

Mükafatlar:

Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu “eTR Ödülleri”nde 23 proje, uzmanlar tarafından yapılan kıymetlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan projeler akademi, STK ve bölümün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik heyet tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.

Kamudan İş dünyasına eHizmetler Kategorisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TSE 360 Projesi

Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi

Sıhhat Bakanlığı-Hayat Konuta Sığar (HES)

Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi

İçişleri Bakanlığı-Afet İdaresi ve Karar Takviye Sistemi (AYDES)

Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi

Artvin Belediyesi-Biz Burdayız (SMARTviN)

Orta Ölçekli Belediye Kategorisi

Kadıköy Belediyesi-Zamandan ve Yerden Tasarruf İdaresi ile Eksper ve Uzman Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım Uygulaması

Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Askıda Fatura

Ayrıyeten, evvelki yıllarda eTR mükafatı almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının kıymetlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Konseyi tarafından “En Düzgün Gelişim Gösteren Proje” Mükafatı, Orman Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Yangılarını Havadan İzleme, Kıymetlendirme ve Yönetme Platformu Projesi’ne (ORDEP) verildi.

15. eTR mükafatları Yürütme Şurası Özel Ödülü’ne ise bir buçuk yılı aşkın müddettir hayatımızı derinden etkileyen pandemi müddetince olağan üstü marifet ve muvaffakiyet ile çalışmalarını sürdüren Sıhhat Bakanlığı’nın projelerinden “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” layık görüldü.

HES ve FİTAS projeleri ile 2 başka mükafata layık görülen Sıhhat Bakanlığı ismine mükafatı alan Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, bu sıkıntı periyotta sıhhat bakanlığının dijital çağın yakın takipçisi olmasının takviyesi ile geliştirdikleri projelerin sağladığı katkıdan kelam ederek, bu çalışmaların içinde vatandaş ferdî datalarının korunmasına gösterilen değerden bahsetti. Ödül alan projelerin teknolojisini hazırlayan gruplar kadar alanda insan üstü güç ve emekle çalışan tüm sıhhat çalışanlarına minnet ve teşekkürlerini iletti.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER HAKKINDA BİLGİ

TSE 360:

TSE’nin belgelendirme ve sertifikalandırma hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasıyla; müşteriler açısından daha az bürokrasi ve daha kısa süreçler sayesinde süratli müracaat sonuçlandırarak memnuniyetin arttırıldığı, kaynakların aktif kullanıldığı, dinamik raporlarla müşteri ve iş süreçlerinin izlenebildiği, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet veren bir sistemin hedeflendiği projede kapsamında şu ana kadar 2658620 adet belge/rapor/sertifika üretilmiştir.

Hayat Meskene Sığar:

Hayat Konuta Sığar (HES) Taşınabilir Uygulaması, T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı COVID-19 konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az düzeye indirmek ve yayılmasını önlemek emeliyle geliştirilen taşınabilir uygulamadır. Hayat Konuta Sığar taşınabilir uygulaması 2020 Nisan ayında (iOS ve Android) App Store ve Google Play uygulama marketlerinde yayınlanarak etkin kullanıma açılmıştır. Uygulama indirme sayısı ise 69.037.223’tür. Uygulama üzerinden 134 milyonun üzerinde HES Kodu oluşturulmuş ve 5.535.794.358 HES Kodu sorgulaması yapılmıştır.

Afet İdaresi ve Karar Dayanak Sistemi (AYDES):

Afet idaresine inovatif bakış açısı getirerek, süreçleri faal ve süratli yönetmek emeliyle yenilikçi bilişim altyapısı takviyesi sunmayı hedefleyen sistem, Afet İdaresi süreçlerinde vazife ve sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşların kullanımına açık bulunuyor ve 5 yıldır etkin olarak kullanılıyor.

Biz Buradayız:

Alzheimer ve demans hastalarının, konutta tek başına yaşayan yaşlıların gereksinim duymaları durumunda 7/24 hizmet için yanında olmayı hedefleyen proje, 14 aydır etkin olarak hizmet veriyor. Konutta bakım hizmeti alan ve günlük muhtaçlıklarını tek başına karşılayamayan yaşlılar, muhtaçlık halinde aygıt üzerinde bulunan panik butonunu kullanarak ailelerine ve daha evvelden belirlenen ilgili telefon numaralarına arama ikazı yapabiliyorlar. Aileler, sistem üzerinden hasta ve yaşlılar için bir alan belirleyebiliyor ve inançlı alan dışına çıktığında bildirim alabiliyor.

Vakitten ve Yerden Tasarruf İdaresi ile Eksper ve Uzman Dijital Arşiv e-Paylaşım Uygulaması:

Kadıköy Belediyesi’nin amaç kitle olarak; gayrimenkul değerleme uzmanları, uzmanlar, mahkemeler ve vatandaşları belirlediği bu uygulama ile, sağlan anlık datalarla vatandaş, banka, eksper, eksper, mahkeme vb. paydaşların işlerinin kolaylaştırılması, vatandaş ve hizmet alan odaklı idare anlayışını kalıcı hale getiren, hizmet kalitesini daima arttırmaya yönelik, daha şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistemle elektronik hizmetler sunulması amaçlanıyor.

Askıda Fatura:

Gereksinim sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar ortasında dayanışma sağlanmasını ve pandemi sürecinde sıkıntı durumda olan vatandaşlara yardımcı olunmasını amaçlayan proje, 4M’dan fazla kişinin yaklaşık 12M erişimi ile yaklaşık 400K vatandaşımıza dokunmuş bulunuyor. Başka dayanak paketleri ile birlikte su ve gaz faturalarını ödemekte, konutunun geçimini sağlamakta, bebeğine bez ve mama almakta ve eğitim muhtaçlıklarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza yönelik olan Askıda Fatura Projesi tüm İstanbul’u kapsıyor.

Orman Yangınlarını Havadan İzleme, Kıymetlendirme ve Yönetme Platformu:

Yangın çıkmasını en aza indirmeyi, çıkan yangınları en süratli müddette ve en az maliyetle denetim altına almayı hedefleyen ve 2014 yılında helikopter ile başlayan projede bugün İHA’lar misyon yapıyor. 2020 yılında projenin uygulandığı İzmir bölgesinde yeni başlayan 234 yangın tespit edilirken, ayrıyeten ülke genelinde 20 büyük yangının 15’inde kullanıldı.

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS):

Olumlu olayların temasta bulunduğu bireylere ilişkin sıhhat bilgilerinin sistemli olarak takip edilmesini sağlayan FİTAS uygulaması, esirgeyici sıhhat hizmetleri kapsamında temaslı takibi ile bulaş kaynağını tespit etmek ve yerinde kollayıcı sıhhat hizmeti vermenin anlık sisteme girilmesi ile hasta takibini dijital ortamda daha verimli bir hale getirmeyi hedefliyor. Filyasyon grupları FİTAS uygulamasını kullanarak kendi pozisyonlarına en yakın noktadaki müspet hadiseleri ve temaslı olayları misyon olarak alıyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı