153 girişimciye 200 bin TL destek

TÜBİTAK, 153 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Dayanağı almaya hak kazandığını duyurdu. Dayanağı almaya hak kazanan teşebbüsçüler, 1 Ağustos’a kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la mukavele imzalayacak. Programa kabul edilen girişimcilere 200 bin TL’ye kadar takviye veriliyor.

TÜBİTAK Kişisel Genç Teşebbüs (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerini sağlıyor. Programa kabul edilenlere 200 bin TL’ye kadar sermaye takviyesi veriliyor. 2012 yılında başlatılan BİGG programı, 2012-2021 yılları ortasında bin 672 teknogirişim firmasını sermaye dayanağıyla buluşturdu.

4 bin 482 teşebbüsçü başvurdu

Programın 2020 yılı 1. davetine 4 bin 482 teşebbüsçü müracaatta bulundu. Yapılan müracaatlardan bin 522 teşebbüsçü 1. basamak takviyesi aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 472 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. basamak panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, endüstriciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 153 teşebbüsçü 200 bin TL’yi bulan 2. kademe takviyesi almaya hak kazandı.

Teşebbüsçüler Temmuz’da şirketlerini kuracak

BİGG takviyesinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle birlikte girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci başladı. Dayanağı almaya hak kazanan 153 girişimcinin Temmuz ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la kontrat imzalayacağın belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Kontrol Kurucusu Mesut Şenel, “Girişimciler, 1 Ağustos 2021’de iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlayacak. Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu evrede girişimcilerin yanında olacağız. Yıllardır olduğu üzere, bu yıl da girişimcilerin dayanağa başvururken kurdukları hayallere kavuşmalarına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.