1556 takım yarıştı

Bu yıl 180 farklı üniversiteden 1556 ekip ve 3704 öğrencinin başvurduğu [email protected]üs’e bugüne kadar 10 binden fazla grup, 30 bini aşkın öğrenci katıldı. Müsabakada birinciliğe Galatasaray Üniversitesi Sanayi Mühendisliği öğrencileri Ekin Ömür ve Nagihan Aslanhan’ın oluşturduğu “Cookie Monsters” ekibinin projesi seçilirken, ikincilik mükafatına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanayi ve İşletme Mühendisliği Kısımları öğrencileri Melisa Şimşek, Melih Çalım ve Çağla Çalışkan’ın kurduğu “Genç Kafası” ekibinin projesi, üçüncülük mükafatına ise Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık, Sinema ve Televizyon kısmı öğrencileri Yağmur Deniz Aydın ve Suhan Sürmeli’nin “Süper Limonlar” grubunun projesi layık görüldü. İlk üçe girenlere uzun periyot staj imkanının da sağlandığı müsabakada; birinci olan ekip 20 bin TL, ikinci olan ekip 15 bin TL ve üçüncü olan grup da 10 bin TL para mükafatı kazandı.

Pazarlama alanında gençlerimize tecrübe ortamı sağlıyoruz

[email protected]üs’te bugüne kadar binlerce öğrenciyle bir ortaya geldiklerini lisana getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan “Yarışmamızla Ülker’in en beğenilen eserlerinin geleceğine, gençlerimizin gözünden bakıyoruz. Burada aldığımız geri bildirimlerle Ülker markalarının gençlerimizin zihninde nasıl konumlandığına dair, değerli ipuçları elde ediyoruz. Öğrencilerimiz geçmiş yıllarda Biskrem, Ülker Çikolata, Ülker Çikolatalı Gofret, Dankek 8 Kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo ve Halley markalarımız için yarışmıştı. Bu yıl ekipler Hanımeller markamız için çok kıymetli projeler geliştirdi. Pandemi şartlarına karşın müracaat sayısındaki yüzde 29 artış, [email protected]üs’ün öğrenciler için ne kadar kıymetli bir tecrübe ortamı oluşturduğunun ispatı oldu. Öğrencilerimizin [email protected]üs’te edindikleri deneyimin mesleksel mesleklerinde değerli bir basamak olduğuna inanıyorum. Muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. [email protected]üs’ün öğrenciler için eşsiz bir tecrübe ortamı sağladığına dikkat çeken Buyurgan “77 yılını geride bıraktığımız Ülker markası çabucak hepimizin çocukluk anılarını tazeleyen, geçmişten bugüne dinamizmini ve tesirini devam ettiren esaslı bir marka. Ar-Ge’den üretime birçok alanda iş imkanı sunmamız bizi bilhassa gençlerin gözünde müracaat yapmak istedikleri şirketler ortasında üst sıralara taşıyor. Yetenek kazanımı konusunda proje yarışmamız [email protected]üs, staj programlarımız ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen [email protected]ıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı değerli araçlarımız. Bu programlar sayesinde genç mezunları her yıl uygun departmanlarımıza yerleştiriyoruz. Genç yetenekleri keşfetmekten ve onları şirketimize kazandırmaktan memnunluk duyuyoruz” dedi.

Mentorluk ve eğitim destekleri

Yarışta proje sunumları pladis Türkiye İnsan Kaynakları Lider Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker CMO’su Aslı İtina Turhan, Ülker Unlu Mamuller ve Çikolata Üretim Lider Yardımcısı Kadir Kamadan, Ülker Tüketici ve Pazar Araştırmaları Türkiye Bölgesi Başkanı Asya Ceyhun, Ülker Bisküvi İş Ünitesi Pazarlama Yöneticisi Mustafa Kabakçı, Ülker Kurumsal İrtibat Yöneticisi Mehmet Uçan ve Gazeteci-Yazar Elif Ergu Demiral’dan oluşan heyet üyeleri tarafından değerlendirildi. Final etabında gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler düzenlenirken, pazarlama odaklı webinarla sürece hazırlamaları sağlandı. Finalist ekiplere mentorluk ve sunum teknikleri eğitimleri de verildi.

Hibya Haber Ajansı