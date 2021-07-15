17 Yaşındaki Mardin’li gençten Babacan’a: ’AK Parti’den bıktık, bu ülkede yaşamak stresli’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde vatandaşlarla buluştu. “Bu ülkede yaşamak gerilimli, bize hoş bir gelecek vaat edin” diyen 17 yaşındaki bir lise öğrencisi şu sözlerle isyan etti:

’Babamın emeklerinin çöpe gitmemesini istiyorum’

“Biz bu AK Parti’den bıktık sayın liderim. Bir gün imtihanı, bir gün sistemi değiştiriyorlar. Benim annem, babam işçi beşerler. Babam boya işi yapıyor, beni okutmaya çalışıyor. Babamın emeklerinin çöpe gitmemesini istiyorum.”

Hak edenin hak ettiğini alması gerekiyor

Babacan, bu kelamların üzerine şu tabirleri kullandı: “Bu ülkenin düzelmesinin yolu yönetenlerin dürüst ve ehil olmasından geçiyor. Fırsat eşitliği ve hak edenin hak ettiğini alması gerekiyor.”

’Diyarbakır’da ’Slav û rez, sonra ‘Kürtçe pedagojik değil…’

Genç öğrencinin Babacan’dan bir ricası daha vardı.

Mardinli olduğunu söyleyen genç, siyasetçilerin lisan değiştirmesine ait yansısını Babacan’la şöyle paylaştı: “Ben Mardin Kızıltepeliyim. Bütün siyasetçilere söylüyorum: Diyarbakır’da ‘Slav û rêz’ dersiniz ancak sonra “Kürt lisanı pedagojik değil, eğitimine karşıyız” dersiniz. Lütfen Kürt halkına bakarken tek görüşten bakın. Uygun bakıyorsanız düzgün bakın.”

Bunun üzerine lise öğrencisinden DEVA Partisi Mardin Vilayet Teşkilatının çalışmalarını da incelemesini isteyen Babacan, “Ayvalık teşkilatımızda da buradaki demografinin birebiri var.” dedi.

’Gençler umudunu yitirdiği için DEVA’yı kurduk’

Gencin “Gittiğiniz yolu çok beğeniyorum” demesi üzerine Babacan şunları söyledi:“Bizde yüzde 20 gençlik kotası var. 30 yaş altı gençler her idare kademesinde temsil ediliyor. Sizler için çalışıyoruz. Ülkemiz berbat duruma düştüğü için, gençler umudunu yitirdiği için biz DEVA Partisi’ni kurduk.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı