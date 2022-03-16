18 Mart Çanakkale Zaferi için özel etkinlik

Büyükşehir tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı, zafer gecesinde düzenlenecek anlamlı etkinlikle kutlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine altın harflerle yazılmış en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı nedeniyle, “18 Mart Çanakkale Zaferi Cepheden İstiklale” konulu özel etkinlik düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 18 Mart Cuma akşamı 19.30’da başlayacak etkinliğe tüm Kocaelililer ücretsiz katılabilecek.

ZAFER COŞKUSUNA ANLAM KATACAK

Zafer coşkusuna anlam katacak etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından tiyatro sanatçısı Reha Özcan’ın Çanakkale Destanı anlatımıyla sahne etkinliği gerçekleştirilecek. Programda ayrıca sanatçılar Adile Kurt Karatepe, Sümer Ezgü ve Tuncay Kemertaş gönüllere taht kurmuş Çanakkale türkülerini seslendirecek.