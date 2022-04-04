1800 Adet Memecik Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Milas Belediyesinin üreticilere desteği devam ediyor.

Çok kısa süre önce Milas Belediyesi kurulan ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bu kez de yangın mağduru çiftçilerin yanındaydı.

Müdürlük ekipleri Fesleğen, Akçakaya ve Gürceğiz mahallelerinde yangın afetinden olumsuz olarak etkilenen ve zeytinlikleri hasar gören üreticilere yönelik gerçekleşen etkinlikte 1800 adet memecik türü zeytin fidanı dağıttı.

Geçtiğimiz yaz aylarında Milas Çökertme bölgesinde çıkan ve bir çok kırsal mahalleyi etkileyen yangınlar sonrası Milas Belediyesi çalışmalarına bu bölgelerde ağırlık verdi. Kurduğu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü birimi ile bu mahallelerde üreticilere bir çok anlamda destek sağlayan Milas Belediyesi Turgutreis Lions Kulübü işbirliğiyle şimdide zeytinlikleri zarar gören vatandaşlara 1800 adet memecik türü zeytin fidanı dağıttı. Gerçekleşen etkinliğe Milas Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Kara Toprak ve Turgutreis Lions Kulübü yetkilileri katıldı.

Etkinliğin gerçekleştiği mahallerde yaşayan vatandaşlar ve muhtarlar yangınların çıktığı andan bu güne kadar yanlarında olan Milas Belediyesi ve Lions Kulübüne teşekkür etti. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını dilediğini belirten Milas Belediye Başkan Yardımcısı Halil Mutlu ; Belediye olarak her anlamda üreticinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.Lions kulübüyle daha öncede bir çok konuda iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Mutlu önümüzdeki süreçte de Üreticilerimize yönelik çalışmalarımız olacak dedi..

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı