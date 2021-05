“19 Mayıs’ta kutlamalara yalın ayak koşmuştu”

Lüleburgaz’da düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında elinde Türk Bayrağı’yla yalın ayak koşan 90 yaşındaki Emirzade Tekin’i Lüleburgaz Belediye Lideri Dr. Murat Gerenli ziyaret etti. Lider Gerenli’nin Türk Bayrağı ve Atatürk portresi armağan ettiği Emirzade nine Atatürk’ün portesini öperken gözyaşlarına hakim olamadı. His dolu anların yaşandığı buluşmada Lider Gerenli Emirzade nineye onu her vakit ziyaret edeceği kelamını verdi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz 19 Mayıs kutlamalarında, belediyenin kutlama aracını görünce elinde Türk Bayrağı’yla yalın ayak bir biçimde kutlamalara koşarak tüm Türkiye’yi duygulandıran 90 yaşındaki çınar Emirzade Tekin ile Lider Gerenli bir ortaya geldi. Lider Gerenli’yi meskeninin dört bir yanını süsleyen Türk Bayraklarıyla karşılayan Emirzade Tekin, herkesi duygulandırdı.

“Pabuç giysem merasimi kaçıracaktım”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bağımsız olduğunu söyleyen Emirzade Tekin, bu nedenle ulusal bayramları hiçbir vakit kaçırmadığını söyledi. Lüleburgaz Belediyesi’nin kutlama araçlarının sesini duyduğunda yerinde duramadığını kaydeden 90’lık çınar, “Pabuç giysem merasimi kaçıracaktım. Ben de çorapla gittim oraya kadar” dedi.

“Sizleri görünce moralim yükseliyor”

Emirzade ninenin tam bir Cumhuriyet bayanı olduğunu söyleyen Lider Gerenli de, “Sizleri görünce çok güzel oluyorum. Moralim çok yükseliyor. O vakit kendime diyorum ki, ‘Murat. Çalış. Çaba et. Emirzade teyze gibiler bu ülkeye sahip çıkıyor. Sen de misyonunu en âlâ biçimde sonuna kadar yap’” diye konuştu.

“Atatürk fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı”

Buluşmanın sonunda ise Lider Gerenli, Emirzade nineye Türk Bayrağı ile Ulu Başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan etti. Emirzade nine Atatürk portresi ile Türk Bayrağı’nı gördüğü anda gözyaşlarını tutamazken, Ata’ya olan minnetini onun fotoğrafını öperek gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı