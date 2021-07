19. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Elektronik Sanayi’nde yenilikçiliği ve yaratıcılığı desteklemek hedefiyle düzenlenen TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin 19’uncusu gerçekleştirildi. Bu yıl “Büyük Firma” ve “KOBİ”lere ek olarak “Startup firma” ve “Doktora Tezi” kategorilerinde de toplam 11 ödül verildi.

24.06.2021- Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından her yıl düzenlenen Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nin 19’uncusu sahiplerini buldu. TESİD Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen ödül merasiminin açılış konuşmasını yapan TESİD İdare Şurası Lideri Yaman Tunaoğlu; “İçinde bulunduğumuz, “Toplum 5.0” olarak da isimlendirilen değişim periyodunda teknoloji; insan hayatına sağladığı yararlar ile ön plana çıkarak, her bölüm için çok daha kıymetli bir paydaş haline geldi. Bu devrin doğal bir sonucu olarak elektronik artık başka bir bölüm olmaktan çıkıp her bölüm için dönüşümün vazgeçilmez bir kesimi oldu. TESİD olarak Türkiye’nin teknolojik olgunluk yarışında hak ettiği yere gelebilmesi için bu fırsatı yanlışsız değerlendirmenin gerektiğini her fırsatta lisana getiriyoruz. Elektronik endüstrinin gelişiminin, yenilikçi ve yaratıcı birebir vakitte ürünleşmeyi başarmış projeler ile desteklenmesine katkı bulunmayı kıymetli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz” dedi.

Teşebbüsçüler ve üniversiteler için iki yeni kategori

Bu yıl yeni kategoriler ile ödül programını genişlettiklerini belirten Tunaoğlu; “1999 yılından bu yana teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmaları teşvik etmek emeliyle TESİD Mükafatları veriyoruz. Uzun soluklu ödül programımızı, açtığımız iki yeni kategori ile genişlettik; KOBİ ve Büyük Firma kategorilerinin yanına Teşebbüsçü Firma ve Doktora Tezi kategorilerini ekledik. Doktora tezi mükafatları ile Üniversite-Sanayi iş birliğinin öne çıkmasını ve farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz. Teknolojinin çok süratli geliştiği günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılık büyük firmalardan start-up’lara, teşebbüs firmalarına kayıyor. Bu nedenle ödül listesine yeni giren teşebbüsçü firma kategorisine çok değer veriyoruz” dedi.

“Fırsat devrindeyiz, bunu kaçırmayalım, iş birliği yapalım”

“Bir taraftan şirketlerimizi ve iş yapma biçimlerimizi dönüştürürken, bir taraftan da çok süratli bir formda eserlerimizi dönüştürmek durumundayız” diyen Tunaoğlu; “Fırsatlar devrindeyiz, lakin fırsatlar ortaya çıktıkları süratte kaçıyor. Bu nedenle kurumlar ortası bağlantı ve iş birliği çok değerli. Belirli uzmanlık alanlarımız olmalı lakin son esere en süratli halde ulaşabilmek için yurt içi ve yurtdışı farklı şirketlerle iş birliği yapmalı, bu muhtemel iş birliği fırsatlarını yaratabilmek için de eskisinden çok daha fazla toplumsal olmalı, bağlantı yetkinliklerimiz artırmalıyız” dedi.

Tunaoğlu, kelamlarını şöyle tamamladı: “Büyük değişimlerin yaşandığı periyotlar hep geride kalanların ortayı kapamaları için bir fırsat olmuştur. Şayet elektronik kesimimizin öncülüğünde, tüm kesimler ve ilgili kurumlar ortasında bundan öncesinde çok alışık olmadığımız seviyede bir iş birliği, güç birliği ortamını yaratabilirsek ülkemiz bu yarışta hak ettiği noktalara çok kısa müddette ulaşacaktır.”

11 yenilikçi fikir ve eser ödül aldı

Büyük Firma kısmında Yenilikçi Eser Ödülü’nü, test eseri Visium Farm ile NETAŞ, Eser Geliştirme Süreci Ödülü’nü, Kara Taşıtları İçin Yeni Kuşak Kamera Takviyeli Akıllı Yan Görüş Sistemi ile KAREL, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü’nü ise PLC Metodu ile Elektrik Sayaçları Üzerinden Su, Isı ve Gaz Sayaçlarının Yönetilmesini Sağlayan Uzaktan Sayaç Okuma ve İdare Sistemi ile LUNA aldı.

KOBİ kısmında da Eser Geliştirme Süreci Ödülü’nün sahibi MAYA SD-WAN eseri ile ULAK HABERLEŞME olurken, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü’nü Akıllı Telefon ile Denetim Edilen, Ekransız, Yenilikçi Araç İçi Bilgi Cümbüş Sistemi ile DAİİCHİ, Yenilikçi Eser Ödülü’nü Gördes eseri ile ESEN kazandı.

Startup kolunda Yenilikçi Eser kategorisinde INOFAB HEALTH eseri SpiroHome Personal Spirometre ile mükafatı alırken, TESİD Heyet Özel Ödülü’nün kazananı Voice eseri ile ANADOLU ISUZU oldu.

Doktora Tezi kolunda ise Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Bilimsel Uygulama kategorisinde de Dr. Celal Avcı, Dr. Metin Öztürk ve Dr. Serkan Yıldız’ın tezleri mükafata layık görüldü.

“Değişim Çağında Türkiye için Fırsatlar ve Elektronik Sanayi’nden beklentiler”

TESİD’in “Değişim Çağında Türkiye için Fırsatlar” başlığını verdiği ve bu periyotta farklı dalların önüne çıkan fırsatları yakalamak için elektronik bölümünden beklentilerini fikir başkanlarından dinlemek üzere başlattığı çalışma kapsamında; AB MikroNano Genel Müdürü Prof. Dr. Ekmel Özbay, Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Cet Akın, Akgün Teknoloji İdare Konseyi Lider Vekili Ahmet Hamdi Atalay, Arçelik Ar-Ge Merkezi-IoT PlatformYöneticisi Bülent Efecik, Hepsiburada Ticari Küme Lideri Keyifli Erturan, ION Academy Kurucusu Ali İstek Ersoy, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, ULAK Genel Müdür Yardımcısı Aziz Sever ve Vestel İcra Şurası Lideri Turan Erdoğan iştirakçilerle görüşlerini paylaştı.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği- TESİD, Türkiye’de elektronik sanayi, bilgi teknolojileri ve bunlarla ilgili hizmet bölümünde ArGe ve/veya üretim yapan kuruluşların derneğidir. 1989 yılında kurulmuştur. Hala 68 farklı sanayi kuruluşuna mensup 122 üyesi bulunmaktadır.

TESİD oluşturduğu Akıllı Ömür vizyonu kapsamında elektronik kesiminde aktif olan KOBİ ve yeni teşebbüsçüler ile büyük şirketlerin kendi ortalarında ve öteki daldaki firmalarla iş birliği imkanlarını yaratarak, yerli tahlillerin oluşturulmasına dayanak olmayı hedeflemektedir.

19. TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Mükafatları Kazananları Listesi

TESİD Heyet Özel Mükafatı

Firma: ANADOLU ISUZU

Eser: Voice

Startup Kısmında Yenilikçi Eser

Firma: INOFAB HEALTH

Eser: SpiroHome Personal Spirometre

Doktora Tezi Kısmında Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Bilimsel Uygulama

Tez Sorumlusu: Celal Avcı

Tez İsmi: Simetrik Kafes Yapılı Geniş Bantlı-Geniş Faz Aralıklı Özgün Sayısal Faz Kaydırıcı Tasarımı

Doktora Tezi Kısmında Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Bilimsel Uygulama

Tez Sorumlusu: Metin Öztürk

Tez İsmi: Konut Tipi Endüksiyonlu Ocaklar için yeni bir AC- AC dönüştürücünün tasarımı ve gerçekleştirilmesi

Doktora Tezi Kısmında Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Bilimsel Uygulama

Tez Sorumlusu: Serkan Yıldız

Tez İsmi: Çoklu Band ve Eş Vakitli Empedans Uydurma Devresi Tasarımı

KOBİ Kısmında Yenilikçi Eser Mükafatı

Firma:ESEN

Eser: Gördes

KOBİ Kısmında Eser Geliştirme Süreci Mükafatı

Firma ULAK HABERLEŞME

Eser: MAYA SD-WAN

KOBİ Kısmında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Mükafatı

Firma: DAİİCHİ

Eser: Akıllı Telefon ile Denetim Edilen, Ekransız, Yenilikçi Araç İçi Bilgi Cümbüş Sistemi

Büyük Firma Kısmında Yenilikçi Eser Mükafatı

Firma: NETAŞ

Eser: Visium Farm

Büyük Firma Kısmında Eser Geliştirme Süreci Mükafatı

Firma: KAREL

Eser: Kara Taşıtları İçin Yeni Jenerasyon Kamera Dayanaklı Akıllı Yan Görüş Sistemi

Büyük Firma Kolunda Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Mükafatı

Firma: LUNA

Eser: PLC Tekniği İle Elektrik Sayaçları Üzerinden Su, Isı ve Gaz Sayaçlarının Yönetilmesini Sağlayan Uzaktan Sayaç Okuma ve İdare Sistemi

