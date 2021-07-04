2 bin yıllık Ahmet Buğdayı dünya sofralarıyla buluşacak

Kuşaklar boyunca babadan oğula takım biçilen ve tükenmek üzere olan “Ahmet Buğdayı” tohumları Duru Bulgur’un takviye olduğu projeyle Türk tarımına kazandırılıyor. Duru Bulgur ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projeyle en geç 2023 yılında çiftçilere dağıtılacak olan Ahmet Buğdayı, ülkemizin tarım ihracatına değerli katkılar sağlayacak.

Türkiye’nin 2 bin yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayı’nın tekrar tarım sanayiine kazandırılması emeliyle başlatılan projede süreç süratle ilerliyor. Duru Bulgur’un Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Türkiye’de yüklü olarak kıraç yerlerde ekimi gerçekleştirilen buğdayın daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Kaybolmaya yüz tutan Ahmet Buğdayı’nı Türk çiftçisine tekrar kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Duru Bulgur Onursal Lideri İhsan Duru, “2 bin yıllık tarihiyle Ahmet Buğdayı bugüne kadar çiftçilerimiz tarafından Karaman Taşkale’deki tarihi tahıl ambarlarında ve küplerde saklandı. Birkaç yıl evvel Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile ortak bir projede bir ortaya gelerek, ekim alanlarında Ahmet Buğdayını tekrar üretmek üzere çalışmaya başladık. Şu ana kadar elde edilen sonuçlar son derece olumlu bir seyirde ilerledi. Ahmet Buğdayında deneme etapları sona erdiğinde elde ettiğimiz tohumları çiftçimizle paylaşacağız. Son derece bedelli olan Ahmet Buğdayının bilhassa ihracat pazarlarında büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz. O denli inanıyorum ki Ahmet Buğdayı tüm dünya sofralarında hak ettiği kıymeti ziyadesiyle görecektir” dedi.

Tohumlar doğal formüllerle geliştirildi

Ahmet Buğdayının yüksek protein ve kaliteli bulgur olma özelliği ile değerli bir zenginlik taşıdığına işaret eden Karamaoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyomühendislik Kısım Lideri Prof. Dr. Nevzat Aydın da, “Ahmet Buğdayının tohumunu bulunca üzerinde çalışmaya başladık. Buğdayı çiftçi için verimli hale getirmek istedik. Buğdayın genetik kalitesini korumak üzere başlattığımız proje ile lezzetli bulgur veren bu buğdayı tekrar üretime kazandırmayı amaçladık. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında yürütmüş olduğumuz projede, tohumları geliştirmek ismine bütün dünyada ve ülkemizde kullanılan klâsik melezleme yolu kullanıldı. Sera kaidelerinde tohumları süratli bir halde, doğal bir süreç içerisinde geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz tohumların arazi koşullarındaki test etapları devam ediyor. Yapacağımız kalite tahlillerinin akabinde elde ettiğimiz tohumlar üreticilerimize kazandırılmış olacak” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı