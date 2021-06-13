‘20. Yıl Özel Ödülü’nün Sahibi Mustafa Taviloğlu

Perakende Günleri’nin bu sene 20. yılı olması nedeniyle verilen ‘Perakende Güneşi 20. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi Mudo’nun Kurucusu ve Onursal Lideri Mustafa Taviloğlu oldu.

Perakende kesiminin en verimli buluşma platformu olarak tüm kesimi bir ortaya getiren Perakende Günleri’nin bu sene 20. yılı olması nedeniyle ‘Perakende Güneşi Ödülleri’ kapsamında verilen ‘20. Yıl Özel Ödülü’ sahibini buldu.

15 kesim derneği temsilcisinden oluşan heyet 20. Yıl Özel Mükafatı için çalışmaları ile dala örnek olmuş önder olarak Mudo Kurucusu ve Onursal Lideri Mustafa Taviloğlu’nu seçti. Taviloğlu’na mükafatını Perakende Günleri’21’de Suat Soysal takdim etti.

Perakende dalının en itibarlı mükafatı olarak kabul edilen ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nin heyeti de kesimin en özel isimlerinden oluşuyor. Heyette; ASD Genel Sekreteri Aslıhan Arıkan, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı His Badem Uylukçuoğlu, TMD Temsilcisi, Make-A-Wish Türkiye CEO’su Füsun Kuran, MTD İdare Şurası Üyesi Gül Ağış, GPD Temsilcisi, Özay Hukuk Ofisi Kurucusu Merter Özay, KMD Temsilcisi, D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ, AYD Temsilcisi, Ece Türkiye Genel Müdür ve CFO’su Nuri Şapkacı, ETÜDER Temsilcisi, g2mEKSPERDağıtım Paz. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Oğuzhan Güngördü, BMD Temsilcisi, Fiba Perakende Kümesi Grup Lideri Oya Sener, TPF Lideri Ömer Düzgün, ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan, İDA İdare Şurası Lider Yardımcısı Özge Uzun, MOSDER Temsilcisi, Vettore Mobilya İdare Şurası Üyesi Sinan Karaoğlan, MOBİSAD İdare Heyeti Lider Yardımcısı Uğur İlhami Özden, Akinon Kurucu Ortak ve CEO’su Tolga Tatari, TÜRES Temsilcisi, Merhaba Besin Limited Şirketi İdare Şurası Lideri Yaşar Sekizkardeş, TURYİD Genel Koordinatörü Vedat Dilber yer alıyor.

SOYSAL HAKKINDA

Soysal, perakende kesiminin eğitim ve gelişim merkezi olarak faaliyetlerini 37 yıldır sürdürüyor. Verdiği eğitimlerle artan rekabet ortamında hizmet kalitesini geliştirmeyi hedefleyen şirketlere ehil insan gücü yetiştirmede dayanak olurken, bölümün içinden gelen uzman danışman takımıyla kuruluşların muhtaçlık duyduğu mevzularda tesirli danışmanlık hizmeti sunuyor. 2001 yılından bu yana kesimin öncü aktifliği olan Perakende Günleri ile bölümün tüm karar vericilerini bir ortaya getiren Soysal, sınırsız network ve iş birliği imkanı sağlamanın yanı sıra, paylaşılan bilgi, tecrübe ve ufuk açıcı görüşlerle bölümün bugününe ve geleceğine ışık tutuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı