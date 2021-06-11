2021 ilk çeyrekte Private Label cirosu yüzde 21 arttı

Pandemi nedeniyle meskenlerde geçirilen müddetin artması ve tüketicilerin öncelik sıralamasının değişmesi nedeniyle alışverişlerde besin eserleri birinci sırada yer almaya devam ediyor. Atıştırmalık eserler, dondurma üzere eserlere talep de artıyor. PLAT Özel Markalı Eserler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, bölümün 2021 yılının birinci çeyreğindeki gelişmeleri açıkladı. Nielsen bilgilerine nazaran Private Label eserlerin bu periyottaki cirosu geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 21 arttı.

Nielsen’in PLAT Derneği için derlediği bilgilerine nazaran Private Label eserlerin sigara ve alkol hariç Süratli Tüketim Eserleri (HTÜ) pazarındaki 2021 yılı birinci çeyrek performanslarına bakıldığında; 2020 yılı birinci çeyreğine kıyasla Private Label cirosunun yüzde 21 arttığı görüldü. Tıpkı devirde Private Label eserlerin HTÜ pazarındaki hissesi ise yüzde 22,9’a ulaştı.

Private Label eserler, başta besin olmak üzere ana kategoriler bazında da artış trendini sürdürdü. 2021 birinci çeyrekte 2020 yılının birinci çeyreğine nazaran Besin ve Alkolsüz İçecekler kategorisinde PL cirosu yüzde 24, Konut Paklık ve Öbür kategorisinde yüzde 20, Şahsî Bakım kategorisinde ise yüzde 7 artış kaydetti. Pandemi periyodunda meskende kalmanın tesiriyle ciro artışında başı besin çekerken ferdî bakım eserlerinde artış daha sonlu seviyede kaldı.

Private Label Yağların cirosu birinci çeyrekte yüzde 51 arttı

PL besin cirosu 2021 yılının birinci üç ayında yüzde 24 artarken, PL Yağlar cirosu yüzde 51 arttı. Kelam konusu bu artış, ayçiçek başta olmak üzere dünyadaki sıvı yağ fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Private Label yağların bu kategoride Süratli Tüketim Eserleri pazarındaki hissesinin da geçen yılın birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 29,7’ye yükseldiği dikkat çekti. Besindeki sürpriz bir ciro yükselişi ise yüzde 63 ile dondurmadan geldi.

Temizlikte PL’nin Süratli Tüketim Eserleri pazarındaki hissesi yüzde 19,6’ya yükseldi

Yılın birinci çeyreğinde Paklık ve Başka kategorisinde Private Label eserlerdeki ciro artışı geçen yılın birebir devrine kıyasla yüzde 20 artarak HTÜ pazarındaki hissesini yüzde 19,6’ya çıkardı. Alt eserler bazında incelendiğinde; en yüksek ciro değişimi yüzde 42 ile Kimyasal Olmayan Konut Temizleyicilerinde yaşanırken, bunu yüzde 39 ile Poşetler izledi. Ayrıyeten her iki eser kümesinin da pazar hisselerini artırdıkları görüldü. PL Paklık eserlerindeki yüzde 20’lik artışı da bu eser kümeleri sırtladı.

Kimyasal Olmayan Mesken Temizleyicileri kategorisinde yer alan paklık kovaları, fırçalar, bulaşık süngeri, paklık bezleri üzere eserlerin yanı sıra Poşetler kategorisindeki; buzdolabı poşeti, çöp poşeti, kilitli poşet, fırın poşeti üzere eserlerin tamamının hammaddesi plastik yani polimer. Bu eserlerin cirosundaki yüksek artışta, plastik hammadde fiyatlarında dünya genelinde yaşanan artışların eser fiyatlarına yansıması tesirli oldu.

Ferdî bakımda Private Label eserlerin cirosu yüzde 7 arttı

Şahsî Bakım kategorisinde Private Label eserler, 2021 yılı birinci çeyrekte Süratli Tüketim Eserleri pazarından yüzde 19,6’lık bir hisse aldı. Geçen yılın üç aylık periyodu ile karşılaştırıldığında bu eserlerin cirosu yüzde 7 düzeyinde artış gösterdi. Beden Bakım eserlerinin cirosu yüzde 41, Saç Bakım eserlerinin cirosu yüzde 26, Tıraş eserlerinin cirosu ise yüzde 11’lik artış kaydetti. PL’nin çok güçlü olduğu ve Şahsî Bakım kategorisindeki yüzde 19,6’lik pazar hissesinde değerli hisse sahibi olan Kağıt Eserlerinin cirosundaki artış ise yüzde 2’de kaldı. Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, ıslak mendil üzere Private Label Kağıt Eserleri, bu kategorideki HTÜ pazarında yüzde 36,7’lik pazar hissesine sahip. Birinci çeyrekteki yüzde 2’lik ciro artışı Private Label Kağıt Eserlerinin fiyatlarının geçen yıla nazaran bu devirde neredeyse artmadığına işaret etti.

PLAT Özel Markalı Eserler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği İdare Konseyi Lideri M. İmer Özer, dalın 2021 yılı birinci çeyrek datalarına yönelik değerlendirmesinde şunları söyledi: “Nielsen bilgileri Private Label eserlerin yılın birinci çeyreğinde geçen yıla kıyasla ciro artışı ve büyümenin sürdüğünü gösterdi. Birinci çeyrekte toplam PL cirosu yüzde 21 artarken besindeki artış yüzde 24 oldu. Bunda elbette pandemi nedeniyle meskende geçirilen müddetin artması ve tüketici önceliklerinin değişmesi kıymetli bir etken. Tüketiciye birçok kategoride kaliteli ve sağlam eserleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan Private Label eserler, enflasyona da fren olmaya devam ediyor. 2021 yılının birinci çeyreğinde dünya genelinde emtia fiyatlarındaki (metal, kağıt, plastik hammaddeleri vb.) artışın yanı sıra Türkiye’deki ÜFE artışını ve yüzde 21,56’lık taban fiyat artışı dikkate alındığında Private Label eserlerdeki yüzde 21’lik ciro değişimi bize PL üreticilerinin yalnızca maliyet artışı kadar bile eser fiyatlarında artış yapamadıklarını ya da satış ölçüsünün adet yahut tonaj bazında 2020’nin birinci çeyreği ile tıpkı düzeyde kaldığını gösteriyor. Her iki senaryoda da dalımız açısından birinci çeyrek gelişmelerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı