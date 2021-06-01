2021 Life is Good Kampanyası Charlie Puth ve Jackson Tisi ile Başlıyor

LG Electronics (LG), 2021 Life’s Good kampanyasının iki heyecan verici bileşenden oluşacağını duyurdu: ünlü müzikçi, kelam muharriri ve üretimci Charlie Puth işbirliği ile gerçekleşecek Life’s Good Müzik Projesi ve yükselen yıldız Jackson Tisi tarafından yönetilecek Life’s Good Sineması.

LG’nin Life’s Good kampanyası, dünyanın her yerindeki gençlere yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkartma fırsatı sunuyor. Birinci olarak geçen yıl başlatılan Life’s Good Müzik Projesi, gelecek vadeden genç sanatkarları LG’nin canlandırıcı Life’s Good iletisini tabir eden kendi bestelerini paylaşmaya çağırıyor. Müziği seven ve bir melodi mırıldanabilen herkes, yapımcılığını Charlie Puth’un yaptığı Life’s Good müziğinin 2021 versiyonuna eşlik etmeye davet ediliyor. Kazanan yetenek, LG markalı bir çok eserin yanı sıra, LG OLED TV’nin de sahibi olacak. Ayrıyeten, şarkıyı Puth ile tamamlama ve seslendirme fırsatı bulacak.

Life’s Good Müzik Projesi’ne müracaatlar, 27 Haziran’a kadar #LifeisGoodMusic_LG hashtag’iyle Instagram yahut YouTube üzerinden yapılabiliyor. Müracaat kaideleri LG Küresel YouTube kanalından görülebiliyor.

Puth, hususla ilgili “Herkesin gönderilerini dinlemek için sabırsızlanıyorum Müzik benim için her vakit bir şifa ve güçlendirme kaynağı olmuştur ve bunun herkes için unutulmaz bir tecrübe olacağını biliyorum” halinde konuştu.

Bu yılki Life’s Good Sineması, uzun metrajlı belgeseli LEON ile 2020 Genç Direktör Ödülü’nde Altın Mükafatı kazanan Jackson Tisi tarafından yönetilecek. LG, yeni jenerasyon sinema yapımcılarından hayatlarında manası olan anları ve yerleri görsel olarak yakalamalarını ve bunu LG’nin Life’s Good ideolojisi nasıl yorumlamalarını istiyor.

Life’s Good Sinema Projesi, üniversal bir umut bildirisi iletmeyi ve ilham verici, eşsiz öyküleriyle dünyanın her yerinden genç müelliflerin tecrübelerinin ve bakış açılarının çeşitliliğini kutlamayı amaçlıyor. Müracaatlar, 27 Haziran’a kadar Instagram yahut YouTube’a #LifeisGoodFilm_LG hashtag’i ile yapılabiliyor. Life’s Good Sinema Projesi ile ilgili ayrıntılar LG Küresel YouTube kanalından görülebiliyor.

Tisi, projeyle ilgili “Günlük niyetlerimizde ve ilham almak ya da teselli aramak için gittiğimiz yerlerde derin bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bu sinema, her gün bulduğumuz şeyleri paylaşarak, hayatın hala ne taşıdığına dair yankı uyandıran bir ileti verecek” dedi.

LG, 2021 Life’s Good kampanyasına eşlik etmek için GIPHY’de Instagram, TikTok, Snapchat ve başkalarında kullanılmak üzere çeşitli sevinçli GIF çıkartmaları sunuyor. 2021 Life’s Good kampanyası hakkında daha fazla bilgi için LG’nin Küresel YouTube kanalını ve Instagram’ı takip edebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı