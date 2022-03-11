Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Enerjide Karar Verici İsimler ICCI 2022’deT.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği t
2021 Şampiyonları Kupalarını Aldı
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