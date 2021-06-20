“2021 yılında yeni yatırımlara odaklanıyoruz”

İlaç dalının pandemi ile geçen 2020 yılını pahalandıran ve 2021 yıl sonu öngörülerini paylaşan Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü / İnsan Sıhhati Yöneticisi ve Sahra Altı Afrika Genel Müdürü Cihan Özlü, “Yılın 2’nci yarısında, ilaç bölümünün sahip olduğu karakteristik kimliğine tekrar kavuşarak pandemi öncesindeki üzere kendi çizgisine ulaşacağını öngörüyoruz. Boehringer Ingelheim olarak; bu değişimleri vaktinde tahlil ederek 2020 yılında hem insan sıhhati hem de hayvan sıhhati alanlarında Türkiye’nin en süratli büyüyen ilaç şirketlerinden biri olduk” dedi.

“Sağlık bölümündeki büyüme düzeyinde, pandemi öncesine dönüş bekleniyor”

2021 yılında pandeminin seyrinin ve aşılama tedavisindeki ivmenin gerek Türkiye gerekse öbür ülkeler için sıhhat dalındaki büyüme suratının ana belirleyicisi olması bekleniyor. Mevzuyla ilgili müspet ve tahlil odaklı yaklaşımlar sonucunda, alınan önlemlerin olumlu tesirlerinin görülmeye başlandığını aktaran Özlü, “Sektörümüz için 2020 yılında başlayan değişimin devam edeceğini ve hatta pandemi günleri geride kaldıktan sonra da uygulamalarda kalıcı değişikliklerin gündeme geleceğini düşünüyoruz. Bilhassa çalışma prensiplerinde yeni bir periyodun pandemi ile tetiklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Birebir vakitte ilaç kesiminin karakteristik kimliğine tekrar kavuşarak pandemi öncesindeki kendi çizgisine ulaşacağını söylemek gerçek bir tespit olacaktır. Yeni hasta ve teşhis konusunda ise artan oranda bir ivme yaşanacaktır” dedi.

“İnsan sıhhati alanında Türkiye’nin en süratli büyüyen ilaç şirketlerinden biriyiz”

Boehringer Ingelheim Türkiye’nin pandemi şartlarına karşın başarılı bir büyüme grafiği sergilediğinin altını çizen Özlü, 2020 yılında insan sıhhati alanındaki dal büyümesinin yüzde 24,1 olduğuna değindi. Boehringer Ingelheim Türkiye’nin ise yüzde 54,1 büyüme oranına ulaştığını belirten Özlü, “Boehringer Ingelheim Türkiye olarak insan sıhhati alanında kuvvetli bir performans göstererek 15’inci sıraya yükseldik. İnsan sıhhati alanında Türkiye’nin en süratli büyüyen ilaç şirketleri arasındayız” açıklamasında bulundu.

“Hayvan sıhhati alanında faaliyet gösterdiğimiz alanlar içinde firma sıralamasında birinci sıralardayız”

Hayvan sıhhati alanında da 2020 yılını başarılarla kapattıklarının altını çizen Özlü, “CEESA datalarına nazaran Türkiye hayvan sıhhati kesimi 2020 yılında yüzde 23 büyürken; Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sıhhati yüzde 51 oranında büyüyerek en süratli büyüyen çok uluslu hayvan sıhhati şirketlerinden biri oldu. Bu muvaffakiyetleri ile Türkiye; hayvan sıhhati alanında Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgesi’nin en süratli büyüyen ülkesi olarak bölgeye müspet katkı sağladı” dedi.

“2021 yeni endikasyon ve moleküller manasında lansman hazırlıklarının üst düzeyde olduğu bir yıl olacak”

Boehringer Ingelheim 2021 yılında küresel stratejiyle uyumlu olarak öncelikle Tip 2 diyabet, onkoloji ve IPF alanlarına odaklanıyor. Bilhassa Tip 2 diyabette hastalığın tedavisine daha da odaklanmak ve yenilikçi ilaçları hastalarla buluşturmak için çalıştıklarına değinen Özlü, “Önceliklendirdiğimiz alanların tedavisinde kritik eserlerimiz ile kelam sahibi olmayı hedefliyoruz. Mevcut eserlerimizin yanı sıra gerek yeni endikasyonlar gerekse yeni moleküller manasında lansman hazırlıklarının üst düzeyde olduğu bir sene öngörüyoruz” dedi.

Klinik çalışmalar ve mahallileşme sürecindeki projeler için kıymetli adımlar atılıyor

Boehringer Ingelheim’ın 2021 yılı gayelerinden kelam eden Özlü, firmanın hem insan sıhhati hem de hayvan sıhhati alanında yenilikçi tedaviler ve yaklaşımlar ile sıhhat dalının ana oyuncularından biri olmaya devam edeceğinin altını çizdi. “Daha çok hastaya yenilikçi tedaviler sunmak ismine hayatlara dokunmak ve umut olmak misyonu ile çalışmaya devam edeceğiz” diyen Özlü, 2021 yılında mevcut eserlerin yanı sıra yenilikçi tedaviler sunmak için ruhsat ve geri ödeme süreçlerinde olan eserleri doktorların hizmetine sunmayı ve kamu sıhhati ismine kesime takviye olmayı hedeflediklerini lisana getirdi. Ülke yatırımlarına ve katma kıymet sağlayan projelere imza atan Boehringer Ingelheim hem klinik çalışmaları hem de mahallileşme süreçlerindeki projeleri hayata geçirmek ismine çalışmalarını sürdürüyor.

Hibya Haber Ajansı