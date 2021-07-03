2021’de okul hayatı nasıl olacak? Okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Global salgından en çok etkilenenler kuşkusuz öğrenciler oldu. Pekala bundan sonra ne olacak? 2021’de öğrencileri nasıl bir okul hayatı bekliyor? Klâsik eğitim sisteminin artık geçerliliğini yitirdiğini belirten BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral, okul seçiminde öne çıkacak kriterlerin değiştiğini belirtti

Bir okul periyodu pandeminin gölgesinde uzaktan eğitimle bitiyor. Pekala ya önümüzdeki eğitim öğretim periyodu? 2021’de nasıl bir okul hayatı bekliyor çocukları? Yeni devirde okulların belirleyici özellikleri neler olmalı? Okul seçerken nelere dikkat etmek gerek? Öğrencilerin, ebeveynlerin akılları hala cevap bulamayan sorularla dolu. İçinde yaşadığımız süreçte eğitimin kodlarının yine yazıldığına dikkat çeken BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral, okul seçiminde öne çıkacak kriterlerin de yesyeni bir boyut kazandığını söylüyor. Eğitimci Fatih Meral’e nazaran klâsik eğitim sistemi artık geçerliliğini yitirdi. Şöyle diyor, Fatih Meral: Uzaktan öğretim alanında uzun müddettir araştırma yapanların ısrarla vurguladığı yüz yüze ve çevrim içi öğrenmenin kombinasyonu olan ‘harmanlanmış öğrenme’ (Blended Learning) yaklaşımı, pandemi sürecinde hayat kurtardı. Harmanlanmış öğrenme entegrasyonu fonksiyonel, verimli ve sürdürülebilir bir usul olarak önümüzde. Artık artık yesyeni bir kavramdan kelam ediyoruz; ‘Eğitim 4.0’. Bu deneyimler bize okul seçiminde kriterlerin değişeceğini, değişmesi gerektiğini söylüyor. Veliler artık ‘yakın mı, yerleşke okul mu, esaslı okul mu’ vs üzere sorular yerine seçeceği okulun bu yeni eğitime hazır olup olmadığını sorgulamalı.

Pasif anlatıcı değil etkin öğrenci

Z kuşağının özelliklerini de dikkate alarak; onları daha kapsayıcı, uyumlu ve üretken bir dünya yaratabilecek hünerlerle donatmaya odaklanmak gerekiyor. Öğretmenin yalnızca pasif anlatımla öğrettiği usulden farklı olarak öğrencinin faal biçimde öğrenme sürecine dahil olduğu, ilgi alanlarını, potansiyelini keşfedebildiği, kendini rahatça tabir edebileceği ortamlar oluşturulmalı. Kozmik vatandaşlık şuurunda, gerekli teknoloji ve irtibat hünerlerine sahip, kendi öğrenme sorumluluğunu alabilen ve ömür uzunluğu öğrenebilen bireylerin yetiştirildiği okulların ön plana çıkacağı rahatlıkla söylenebilir.’’

Eğitimci Fatih Meral bu yeni periyotta ebeveynler için okul seçiminde öne çıkabilecek kriterleri şöyle sıraladı:

Farklı senaryolar için uzaktan ve yüz yüze A-B Planları var mı? Seçeceğiniz okul akademik ve branş dersleri ile operasyonel alanları kapsayacak biçimde yine açılış planına ve ders programına sahip olmalıdır. Covid-19’un belgisiz ve daima değişen dünyasında ‘farklı senaryolar için planı var mı, sorulacak birinci sorulardan biri olmalı. ‘Operasyonel olarak, okul günü nasıl geçecek’ sorusunun yanıtı olmalıdır. Okulda bir salgın çıkarsa ne cins tıbbi dayanak var? Okul riski nasıl azaltıyor? Okulun kapanma ve açılma planlarında erişilebilir bilgi ve açık irtibat kıymetli. Planlarda rastgele bir değişiklik nasıl iletilecek? Tüm bu bilgiler veliler için erişilebilir olmalı ve rastgele bir acil durumda kolay kolay ulaşabilecek açık bir irtibat kanalı olmalıdır. Zorluklara karşın mümkün olan en yeterli eğitim tecrübesini sağlamak için hangi tedbirlerin alındığı olabildiğince açıklanmış olmalıdır. Proaktif yaklaşım belirleyici olacaktır. Uzaktan ve yüz yüze eğitimde, okulun denenmiş ve test edilmiş bir formüle sahip olduğuna dair bilgilendirme istenebilir. Bu bilgiler öteki okulların tecrübeleriyle karşılaştırılmalıdır. Finansal açıdan da okulun bu türlü durumlardaki uygulamaları sorulabilir. Kullanılmayan servis ve yemek hizmeti ödeme iadeleri ya da mahsuplaşma seçenekleri sunulması belirleyici olabilir. Bu güçlü ve değişken süreçte öğrencilerin ruhsal sıhhatini desteklemek için alınan tedbirler sorulmalıdır. Yüz yüze öğretim ile uzaktan öğretim farklı pedagojik yaklaşımlar gerektirir. Uzaktan öğretim dersini öğretmenin sınıfta anlattığı müddette aktarıyor olması ve öğrencilerin de yalnızca dinlemesi eğitim pedagojisine pek uygun değildir. Okulun yüz yüze ders programı ile uzaktan öğretim programı ortasındaki uygulama farkları sorulabilir. Kullanılan teknoloji kadar teknoloji kullanımına yaklaşım da sorgulanmalıdır. Öğretim süreçlerine entegrasyon ve aslında faal eğitim teknolojileri vizyonu, gelecek ya da yeni devir eğitim-öğretim süreçlerinin belirleyici parametreleri haline gelmiştir. Okul öncesi devir öğrencileri için uzaktan öğretim daha fazla parametreyi göz önünde bulundurmayı gerektirdiğinden okulun bu açıdan aktiflik planlamaları kesinlikle sorulmalıdır. Sanal ziyaret seçeneği okul seçiminde belirleyici öge olacaktır. Okul araştırırken karşılaması, soru-cevap kısmı ve tanıtım süreçleri ile âlâ planlanmış canlı sanal tanıtım çeşitleri, web sitelerinde yahut forumlarda yapılan süratli dönütler okula birinci kere gelen aday veliler için bir kriter olacaktır. Eğitim ve öğretim sürecini çevrim içi platform üzerinden sürdüren okullar tahminen de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar geniş dijital kaynak oluşturdular. Dijital arşiv ve deneyimler de seçim yaparken değerli bir öge oluşturacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı