2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası sona erdi

2022 Mersin Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası göz doldurdu

Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa Triatlon Birliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu ve iş birliğiyle Mersin’de düzenlenen 2022 Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası sona erdi. Dünya çapındaki triatletler Avrupa şampiyonu olmak ve Olimpiyat yolunda puan toplamak için yarıştı, Mersinli sporseverler iki gün boyunca triatlonun mücadele dolu yarışlarına tanıklık etti.

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Mersin’de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Tiratlon Gençler Kupası ile ulusal sprint ve puanlı paratriatlon yarışları tamamlandı. 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun ter döktüğü yarışlara Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. 2022 Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar ve elit erkekler yarışlarında Dünya’nın önde gelen triatlon sporcuları mücadele etti. Elit kadınlarda Almanya’dan Tanja Neubert birinci, İsviçre’den Nora Gmür ikinci ve Polonya’dan Roksana Slupek üçüncü oldu. Elit erkeklerde ise Fas’tan Jawad Abdelmoula birinci, Macaristan’dan Csongor Lehmann ikinci ve Almanya’dan Henry Graf üçüncü oldu. Milli sporcularımız Gültigin Er 43’üncü, Enes Kızılcık ise yarışı 49’üncu sırada tamamladı.

2022 Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar ve elit erkeklerde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik başarılı sporculara madalyalarını verdi.

Başkan Özyiğit, “Dünya Triatlon Kupası’nı burada gerçekleştirmek istiyoruz”

Madalya töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin ve Yenişehir’in Dünya’nın dört bir yanında duyulmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda Dünya Triatlon Kupası’nı Mersin’de düzenlemek istediklerini söyledi. Başkan Özyiğit, “Bu güzel organizasyona destek veren başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Türkiye Triatlon Federasyonumuza, katkı sunan tüm kurumlara ve emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza ve gönüllü üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. 3 yıl önce bu organizasyona başladığımızda Mersin, triatlon sporuna çok yabancıydı. Bugün bir Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bundan sonra da Dünya Triatlon Kupası’nı burada gerçekleştirmek istiyoruz. Mersin ve Yenişehir’imizin Dünya’nın dört bir yanında isminin duyulması ve sporcular tarafından tanınması bizim için çok kıymetli. Buraya 26 ülkeden 170 yabancı sporcu geldi. Çok güzel bir iklimde, Nisan ayında, Mersin’de güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. İlgi gösteren tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Daha büyük organizasyonlarda buluşmak üzere.” ifadelerini kullandı.

Vahap Seçer, “Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış, kardeşlik.”

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış, kardeşlik.” dedi. organizasyonun Mersin’in tanıtımına katkı sunduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Başta Abdullah Başkana teşekkür ediyoruz. Yenişehir Belediyemizin ev sahipliğinde yapılan gerçekten mükemmel bir organizasyon. Federasyon Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Mersin’i tercih etmişler, ne iyi etmişler. Herkes memnun, yarışmacılar memnun, biz de memnunuz. Neden memnunuz? Mersin’imiz çok güzel. Bizim Toroslar’ın tepesinde nadide bir çiçek var. Bundan kimsenin haberi yok. O çiçeği keşfetmek lazım. Mersin de böyle bir yer. Mersin’in tanıtımına katkı sunduğu için çok önemli ve çok değerli bir organizasyon. Dünya’nın her tarafından, ülkemizin her tarafından sporcularımız burada centilmence mücadele ettiler. Bu turnuvanın kazananı dostluk, barış, kardeşlik. Bir kere bunu içimize, kalbimize yazmalıyız. Bu tür organizasyonlar hem ülke sathında birliğimizi hem de Dünya barışına yaptığı katkılar dolayısıyla bizlerin ilgisini çekiyor. Emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şehrimize renk kattığı için yarışmacılarımıza da teşekkür ediyoruz. Umarım gelecek yıllar çok daha büyük organizasyonlar olacak. Ve biz de kenti yöneten belediye başkanları olarak bu organizasyonların yanında olacağız.” diye konuştu.

Bayram Yalçınkaya, “Misafirlerimizin söyledikleri bizi çok gururlandırdı.”

Yenişehir’e gelen Avrupa Triatlon Birliği yetkililerinin 2022 Yenişehir Triatlonu için “Dünya’ya örnek göstereceğimiz bir organizasyon” dediklerini dile getiren Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise “Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Triatlon ailesi olarak burada artık kendimizi evimizde hissetmeye başladık. Gerçekten üçüncü yılımızda çıtayı çok yükselttik. Mersin Yenişehir Belediyesinin yaptığı yarış, bu yıl triatlon yarışlarının açılışı oldu. Az önce Başkanımız ‘spor, barış ve kardeşliktir’ dedi. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Hem Vahap Başkanıma hem Abdullah Başkanıma teşekkür ediyorum. Bir buçuk aydır Ukraynalıları Alanya’da misafir ediyorduk. Son bir haftadır Vahap Başkanım ve Abdullah Başkanım sporcularımızı burada misafir ettiler ve kendileri inanılmaz mutlulardı. 25 Ukraynalı sporcu burada yarıştı. Atatürk’ün de dediği gibi ‘Yurtta barış, Dünya’da barış’ bu çok önemli. Din, dil, ırk gözetmeksizin sporla herkes birleşebiliyor. Yenişehir ve Mersin’in tanıtımı çok önemli ama gerçekten çok yüksek çıtada bir organizasyon oldu. Misafirlerimizin söyledikleri bizi çok gururlandırdı. ‘Dünya’ya örnek göstereceğimiz bir organizasyon, buranın videolarını göstereceğiz, anlatacağız ve insanların takip etmelerini isteyeceğiz’ dediler.” şeklinde konuştu.

Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik de her yıl burada olmak istediklerini söyleyerek, Yenişehir Triatlonu’nun kendileri için çok büyük bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı