2022’nin ilk çeyreğinde Akbank’tan Türk ekonomisine 568 milyar TL kredi desteği

Akbank’ın 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Küresel ekonomi 2022 yılına beklenenden bir miktar daha kırılgan bir şekilde başladı. Küresel çapta jeopolitik riskler uzun bir süredir ana gündem maddesi olan salgının önüne geçerken, enflasyon ve emtia fiyatları dünya ekonomisinin temel sorunları olmayı sürdürdü. Yine salgın döneminden kalan hammadde ve tedarik zinciri problemlerinin etkileri de, yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye devam etti. Her zaman olduğu gibi, belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde de Türk bankacılık sektörü ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürdü. Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam etti”

“2022’nin ilk çeyreğinde ekonomimize 568 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, açıklamalarına şöyle devam etti, “2022’nin ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 462 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 515 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 850 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 22 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 615 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde etti. Yılın ilk çeyreğinde yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı