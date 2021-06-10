2030’da 4. nesil reaktörler geliyor

Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Lider Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Tepesi (NPPES)’nde “Türkiye’de 4. Kuşak Güç Reaktörlerinin Yolculuğu” bahisli bir konuşma yaptı.

Yerli kaynaklarla kendi reaktörümüzü yapabileceğiz

4. jenerasyon reaktörlerin, güç üretimi açısından ihtilal niteliğinde olacağına vurgu yapan Orkun Hasekioğlu, Türkiye’nin de kendi ergimiş tuz reaktörlerini (MSR) geliştirme projesi olduğunu vurguladı. 2030 prestijiyle 4. jenerasyon güç reaktörlerinin çok yaygın kullanılacağını düşündüklerini aktaran Hasekioğlu, Türkiye’nin bu reaktörleri seçmesindeki ana motivasyonunu şöyle özetledi: “4. kuşak güç reaktörleri, daha fazla güvenlik, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli güç üretimi sağlıyor. Türkiye’nin ulusal kaynakları ve kapasitesi de bu reaktör projesinde kullanılabilecek.”dedi.

Türkiye 4. Jenerasyon Memleketler arası Forumu’nun üyesi olmayı hedefliyor

4. Jenerasyon Milletlerarası Forumu’nda (Generation IV International Forum – GIF) nükleer güç konusunda teknoloji üretme potansiyeline sahip olan ülkelerin bir ortaya gelerek iş birliği yaptıklarını belirten Hasekioğlu, Türkiye’nin de bu Forum’un bir üyesi olmayı hedeflediğini bildirdi. Hasekioğlu: “ABD, Kanada, Çin, Rusya, Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre üzere nükleer güç açısından kapasiteye sahip tüm ülkelerden iştirakin olduğu bu Forum kapsamında bir küme nükleer reaktör tasarım uzmanı bir ortaya getirildi. Bu uzman kümesi, 130’un üzerindeki tasarım alternatifleri içerisinde 6 tane reaktör tasarımı seçti. Biz bunlara ileri reaktör dizaynları diyoruz. Ergimiş tuz reaktörleri önde gelen ve ileri reaktör dizaynlarından birisi” diye konuştu.

Hasekioğlu kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye’nin ergimiş tuz reaktörlerini seçmesinin en değerli nedenlerinden biri, bu alandaki çalışmaların 1950’lere dayanması ve kavramsal olarak kendisini kanıtlamış bir teknoloji olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Siyasetleri Kurulu’na bağlı Ulusal Ergimiş Tuz Reaktörü Yol Haritası Çalışma Kümesi olarak ulusal seviyede yol haritamızı da çıkardık. 10 yıllık bir plan ortaya koyduk. İki rektör konseptimiz var; Biri 30 megavatlık bir reaktör, oburu ise 300 megavatlık bir reaktör.”dedi

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Doruğu (NPPES), Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın takviyeleriyle Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak hayata geçirildi.

Hibya Haber Ajansı