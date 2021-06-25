21 Haziran Dünya Kaykay Günü, İBB ve Spor İstanbul katkılarıyla “SPX Skate Fest”te kutlanacak

Yılın en uzun günü 21 Haziran, İBB ve SPOR İSTANBUL’UN katkılarıyla düzenlenen SPX’in aktifliğiyle bir kaykay şenliğine dönüşecek

21 HAZİRAN DÜNYA KAYKAY GÜNÜ, İBB ve SPOR İSTANBUL KATKILARIYLA,

“SPX SKATE FEST”TE KUTLANACAK

21 Haziran 2021 Pazartesi – Beşiktaş Kaykay Alanı, 12.00 – 18.00

Spor tutkunlarını 30 yılı aşkın müddettir en uygun outdoor, extreme spor, tenis ve koşu materyalleri ile buluşturan ve güçlü eser koleksiyonuyla kaykaycıların bir numaralı adresi olan SPX, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü’nü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul’un takviyesiyle bir kaykay şenliğine dönüştürecek.

Kaykay yarışında eşsiz ikramlar kazanılacak

Covid-19 salgınına karşı iştirakçilerin sıhhatini korumak ismine gerekli önlemlerin alınacağı “SPX – Skate Fest”; 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Beşiktaş Kaykay Alanı’nda (Beşiktaş Meydanı) gerçekleştirilecek.

Kaykay sporunun dinamizm ve coşkusunu, müzik ve cümbüş ile buluşturacak tertip, kaykayseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. SPX Kaykay Takımı’nın şov yapacağı tertibe, Red Bull da “Mind the Gap” kaykay şovları ve DJ’iyle renk katacak. Pazartesi günü saat 12.00’te başlayacak olan SPX Skate Fest, akşam 18.00’e kadar sürecek.

Bir kaykay workshop’unun da düzenleneceği şenlik kapsamında 16.30’da gerçekleştirilecek kaykay yarışında birinci üç sıraya giren iştirakçiler ise eşsiz ikramların sahibi olacak.

Kaykay armağanlarının yanı sıra Quiksilver’dan tişörtler, Casio G Shock’tan saatler ve toplamda 5.000 TL’lik armağan çeki, dereceye giren kaykaycıları bekliyor olacak. Ayrıyeten destekçi markalar da iştirakçilerle sürpriz ikramlarını buluşturacak.

Kaykay tutkunlarını aradıkları eserlerle buluşturan SPX, herkesi 21 Haziran Dünya Kaykay Günü’nü kutlamak için Beşiktaş Kaykay Alanı’na bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı