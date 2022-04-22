23. Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde Sona Yaklaşıldı

23. DEVLET TİYATROLARI – SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ’NDE SON PERDE GÜRCİSTAN RUSTAVELİ TİYATROSU’NUN “OYUN SONU” OYUNUYLA YAPILACAK

23. Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, yerli ve yabancı dört oyun ile tiyatro severlere veda etmeye hazırlanıyor. Festivalin son haftasında, Tiyatroadam’ın “Büyük İskender’in Atı”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Karıncalar – Bir Savaş Vardı” ve Kadro Pa’nın “Macbeth Mutfakta” oyunu ile Festival’in uluslararası konuklarından Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu’nun “Oyun Sonu” isimli eseri sahne alacak.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, beşinci haftasında Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunlarla bu yıl için perdelerini kapatıyor.

Tiyatroadam’ın“Büyük İskender’in Atı”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun“Karıncalar – Bir Savaş Vardı”, Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu’nun“Oyun Sonu” eserleriHacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde;Kadro Pa’nın “Macbeth Mutfakta” oyunu da Sabancı Oda Tiyatrosu’nda 25 – 30 Nisan tarihleri arasında sahne alacak.

Tiyatroadam tarafından sahnelenen “Büyük İskender’in Atı” bireysel deliliğin, insanlık tarihi boyunca inşa edilen kolektif deliliğin yanında ne kadar zararsız ve masum kaldığının metaforunu izleyiciye aktarıyor.

Boris Vian’ın “Karıncalar” ve John Steinbeck’in “Bir Savaş Vardı” eserlerinden Gökhan Aktemur uyarlamasıyla İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Karıncalar – Bir Savaş Vardı” oyunu, savaşın insan ve insanlık üzerinde kurgulanmış bir “oyun”olduğunu anlatıyor.

İrlandalı yazar Samuel Beckett’in kaleminden çıkan “Oyun Sonu” adlı eserin uyarlaması, Festival’in bu yılki uluslararası konuklarından Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu ile tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Oyun; kıyamete, dünyanın sonuna ve insanlığın uyarılmasına dair bir gösteri sunuyor. Eser biçim olarak monodrama, moralite, karnaval, interaktiflik, epik ve epik olmayan türlerin ötesine geçip yönetmenin kendi tiyatral dilini kullanıyor.

Tiyatro tarihinin en ünlü ve William Sheakspeare’in en önemli oyunlarından olan “Macbeth”ten uyarlanmış tek kişilik bir obje tiyatrosu örneği olarak sahneye taşınan Kadro Pa’nın “Macbeth Mufakta” oyunu, menemen tarifi sırasında geçerken; oyunun karakterlerini ise mutfak eşyaları oluşturuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı