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Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Nisan 2022 18 Görüntüleme

23 Nisan Burhaniye’de Kutlandı

23 Nisan Burhaniye’de Kutlandı

TBMM’nin açılışının 102. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Burhaniye’de düzenlenen tören ile kutlandı.

Sabah Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk töreninde Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi bırakıldı. İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından kutlamalar 8 Eylül stadında devam etti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç’ın halkı selamlamasından sonra öğrencilerin düzenlediği gösteriler başladı.

Stadı dolduran kalabalık, okulların 23 Nisan Bayramına özel yaptıkları piyes ve dansları izledi. Resmi program okullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödüller dağıtıldı.

Resmi program sonrası Burhaniyeli çocuklar Belediye tarafından düzenlenen “Çocuk Şöleni’nde doyasıya eğlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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