23 Nisan Çocuk Bayramı “Çocukların Festivali”nde Ünlü İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Türkiye’nin ilk çocuk sanat, bilim, eğlence festivali olan “Çocukların Festivali”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programıyla Zorlu PSM’de minik misafirlerine unutulmaz bir bayram ziyafeti sundu. “Sanatçı Buluşmaları” kapsamındaki atölyelerde çocuklarla buluşan oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra çocuklarıyla ziyarete gelen ünlü isimler festivale renk kattı.

22-23-24 Nisan’da Zorlu PSM’de 0-3 ve 3-15 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynlerine, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle seslenen “Çocukların Festivali”, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin büyüklerine yaratıcı ve coşku dolu aktivitelerle eşsiz anlar yaşattı.Ünlü konukların da bayram coşkusuna katıldığı festival, renkli anlara tanıklık etti.

Yağmur Tanrısevsin, Fadik Sevin Atasoy, Dilan Çiçek Deniz ve Ragıp Savaş’ın “Sanatçı Buluşmaları” kapsamında farklı aktivitelerle minik ziyaretçilerle bir araya geldiği “Çocukların Festivali”ne oyuncu Cansu Tosun, İbrahim Çelikkol ve şarkıcı Bengü çocuklarıyla katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında oynadığı dizideki rol arkadaşı çocuk oyuncu Aylin Akpınar ile söyleşi gerçekleştirip geleceğin oyuncularını keşfe çıkan Fadik Sevin Atasoy’un yanı sıra Ragıp Savaş da çocuklar ve ebeveynlerle birlikte aile oyun günü aktivitelerini gerçekleştirdi.

Ziynet Sali, Şarkılarını Çocuklarla Beraber Söyledi

“Çocukların Festivali”nde D&R Ana Sahne’de minik bir konser veren şarkıcı Ziynet Sali, şarkılarını çocuklarla beraber seslendirdi. Şarkıcı Sali, bugün sizin gününüz diyerek sahneye davet ettiği minik misafirlerle festivalde 23 Nisan coşkusunun yaşanmasında katkıda bulundu. Çocuklar, her bir ağızdan söyledikleri şarkılarla “Çocukların Festivali”nde renkli anlara yol açtı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı