23 Nisan Çocuk Bayramı Coşkusu “Çocukların Festivali”nde Yaşandı

Türkiye’nin ilk çocuk sanat, bilim, eğlence festivali olan “Çocukların Festivali”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programıyla Zorlu PSM’de minik misafirlerine unutulmaz bir bayram ziyafeti sundu.

22-23-24 Nisan’da Zorlu PSM’de 0-3 ve 3-15 yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynlerine, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle seslenen “Çocukların Festivali”, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin büyüklerine yaratıcı ve coşku dolu aktivitelerle eşsiz anlar yaşattı.Ünlü konukların da bayram coşkusuna katıldığı festival renkli anlara tanıklık etti.

Yoğun ilgi nedeniyle biletleri erkenden tükenen “Çocukların Festivali”ne saçlarındaki turuncu, mavi çeşit çeşit tokalar ve rengarenk yüzleriyle baharı getiren çocuklar, 23 Nisan’da bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 23 Nisan’a özel hazırlanan etkinliklerde Çocuk Bayramı temalı tabloları süsleyerek Atatürk’lü taç yapımı atölyelerine katılan minik ziyaretçiler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Çocuk kahkahalarının eksik olmadığı festivalde, enerjiyi koruyan çocuklara pelerinler tasarlandı, eğlenirken öğrenme mottosuyla sürdürülebilir yaşamdan izler sunuldu. Ukulele çalan minik misafirler, yeteneklerini keşfederken, sihirbazlık atölyelerinde yaptıkları asalarla sevdikleri roman ve sinema kahramanlarının dünyalarına dokundu, düşünce dünyalarını geliştirip yaratıcı evrende yolculuk yaptı.

Boyadıkları makarnalarla resim yapan çocuklar, Mehmet Sinan Kuran ile iki gündür modern minyatürler yapıyorlar. Hikaye anlatımlarından sonra saksılara tohum eken çocuklara, ektikleri saksılar hediye ediliyor. Kimya atölyelerinde uygulamalı etkinliklerle vitaminlerin anlatıldığı laboratuvar ortamında bilimle tanışan çocuklar, seramik tabakları renklendirip, slime ile parmak egzersizleri yapıyor.

Festival, birbirinden farklı atölyeler ve dans & müzik etkinliklerinin yanı sıra “Sanatçı Buluşmaları” ile alanının başarılı sinema ve tiyatro oyuncularını ağırlıyor.

Çocuklar, 23 Nisan Coşkusunu Doyasıya Yaşıyor

23 Nisan programında usta ressam Bedri Baykam’ın yaratıcı resimlerinden ilham alan minik misafirler; Ragıp Savaş, Seren Fosforoğlu, Fadik Sevin Atasoy, Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Aylin Akpınar gibi geleceğin yetenekli oyuncularıyla tanışma fırsatı buldu.

Bilim, sanat ve eğlence dolu bir 23 Nisan Çocuk Bayramı sunan “Çocukların Festivali”, çocuklar ve ailelerine gün boyu unutulmaz anlar yaşatmaya devam ederken, 24 Nisan akşamına kadar minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı