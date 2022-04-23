23 Nisan Çocuk Şenliği Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir hazırlık yapan İnegöl Belediyesi, çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek çocuk bayramında 2 gün sürecek çocuk şenliğinin ilk günde renkli görüntülere imza attı.

23 Nisan 2022 Cumartesi günü Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda başlayan çocuk şenliğinde ikramlar, hediyeler, yarışmalar, balon park etkinlikleri, oyun parkurları ve 12D sinema gösterisi yer aldı. Gün boyu sürecek etkinliklerle, çocuklar unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı.

ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMEK KAZANILMIŞ EN GÜZEL DUYGUDUR

Çocukların gönlünle girmenin kazanılmış en önemli duygu olduğunu belirterek çocuk şenliğinde konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Çocuklarımız bizim için kıymetli. Eğer ki bir tane çocuğumuza abilik edebiliyorsam, bir tanesinin gönlüne girebiliyorsam benim için başkanlığım dönemimde kazandığım en güzel duygudur. İnegölümüzün en huzurlu ve en güvenli şehir olabilmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Çocuklarımıza güvenerek onlara yatırım yapmamız lazım. Çocuklarımız için belediyemiz olarak hizmet alacak imkânlarını arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kütüphaneler, Kitaphaneler, bir takım etkinlik imkânları, dijital alanlar, okuma noktaları gibi pek çok imkanı onlara sunmak istiyoruz. Bunun için de bir dizi çalışmalar devam ediyor. Evlatlarımızın her şey gönlünce olsun diyorum. Onları yetiştiren büyüklerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için, bu bayrak için mücadele eden ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum.’’ dedi.

ŞENLİK ALANYURT’TA DEVAM EDECEK

Çocuk Şenliği 24 Nisan Pazar günü ise Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde 12.00-18.00 arasında devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı