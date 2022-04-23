23 Nisan Coşkusu Gölcüklü Öğrencilerin Gösterileriyle Renklendi

Gölcük Barbaros İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden başarılı gösteriler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna renk kattı.
Gölcük Barbaros İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birbirinden renkli gösteriler hazırladı. Okul bahçesinde düzenlenen gösterilere Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Törende alanı dolduran izleyiciler; öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri beğeni ile izleyerek, alkışlarla 23 Nisan coşkusuna ortak oldular.
ÖĞRENCİLER 23 NİSAN COŞKUSUNU RESİMLERİNE YANSITTI
Tören alanında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi. Tören kapsamında Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve törene katılanlar, öğrenciler tarafından 23 Nisan kapsamında hazırlanan resim sergisini gezdiler.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Tören, 23 Nisan münasebetiyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile son buldu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı