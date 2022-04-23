23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Kapsamında “23 Nisan Konulu” Resim Yarışması Düzenlendi

Malkara Belediyesi, Bosch, Özsoy, Rüzgar Sanat, y2 Medya ve Yasin Özsoy işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 12.30 – 15.00 saatleri arasında Şehitlik Parkı’nda 6 ve 12 yaş aralığındaki çocuklar için 23 Nisan Konulu Resim Yarışması düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Nevzat Ulu, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ahmet Nazif Balcı, Belediye Meclis Üyeleri, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, çocuklar ve aileleri katıldı.

23 Nisan Konulu resim yarışmasına katılan aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız, birbirinden güzel eserlerle duygu ve düşüncelerini resim ile ifade ettiler.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu 1. Safiye Zümra Ak Alya 2. Defne Özgen 3. Elvan Arslan yarışmada dereceye giren isimler oldu.

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Özsoy Ticaret sahibi Yasin Özsoy takdim etti.

Yarışmaya katılan tüm çocuklara Özsoy Ticaret tarafından su matarası hediye edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı