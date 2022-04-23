Nafi Güral Eğitim Vakfı, Çocukları “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Buluşturdu

Nafi Güral Eğitim Vakfı, Çocukları “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Buluşturdu

 Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kütahya’daki Gülsüm Güral Müzesi’
Ana Sayfa Kültür & Sanat 23 Nisan 2022 20 Görüntüleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Kapsamında “23 Nisan Konulu” Resim Yarışması Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Kapsamında “23 Nisan Konulu” Resim Yarışması Düzenlendi

Malkara Belediyesi, Bosch, Özsoy, Rüzgar Sanat, y2 Medya ve Yasin Özsoy işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 12.30 – 15.00 saatleri arasında Şehitlik Parkı’nda 6 ve 12 yaş aralığındaki çocuklar için 23 Nisan Konulu Resim Yarışması düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Nevzat Ulu, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ahmet Nazif Balcı, Belediye Meclis Üyeleri, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, çocuklar ve aileleri katıldı.

23 Nisan Konulu resim yarışmasına katılan aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız, birbirinden güzel eserlerle duygu ve düşüncelerini resim ile ifade ettiler.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu 1. Safiye Zümra Ak Alya 2. Defne Özgen 3. Elvan Arslan yarışmada dereceye giren isimler oldu.

Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Özsoy Ticaret sahibi Yasin Özsoy takdim etti.

Yarışmaya katılan tüm çocuklara Özsoy Ticaret tarafından su matarası hediye edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

AKM Çocuk Sanat Festivali Dördüncü Gününde Çocuklar Pandomim İle Kendilerini Sözsüz İfade Edebilmeyi Öğrendi

AKM Çocuk Sanat Festivali Dördüncü Gününde Çocuklar Pandomim İle Kendilerini Sözsüz İfade Edebilmeyi Öğrendi