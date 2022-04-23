Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Çankaya’da 23 Nisan Coşkusu SürüyorÇankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik etkinliklerin ilki Çayyolu At
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
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