23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer’de tören düzenlendi.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Hasan Ali Acar, Cumali Afşin, Mustafa Tıraş, Recep Yılmaz, Emrah Ayhan, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Hakan Tuncer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından çocuklar tarafından TBMM’nin temsili açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hazırladığı sıfır atık projesiyle ilgili gösteri sunumunun ardından halk oyunları ve dans gösterileri yapıldı.

Programda, Kemer’de düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin ödüllerini Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başsavcı İsmail Teker verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan programda öğrenciler yaptığı dans gösterileri ile söylediği şarkılar katılımcılardan büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Bayramların güzel günler olduğunu anlatan Başkan Topaloğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar için çok önemli. Her yer cıvıl cıvıl oluyor. 23 Nisan egemenliğin padişahtan alınıp millete verilmesidir. Biz de aynı yolda yürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Ben tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum.” diye konuştu.

Programından ardın protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı