23 Nisanda Büyüklerle Küçükler Bir Arada

23 Nisanda Büyüklerle Küçükler Bir Arada

 23 Nisan şenlikleri kapsamında İzmir’de Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişi
Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Nisan 2022 3 Görüntüleme

23 Nisanda Büyüklerle Küçükler Bir Arada

23 Nisanda Büyüklerle Küçükler Bir Arada

23 Nisan şenlikleri kapsamında İzmir’de Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, okul bünyesinde bulunan Uygulama Anaokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, kendi tasarlayıp diktikleri çeşitli çizgi film karakterlerinden oluşan kostümleri giyerek anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

Öğrenciler masal kahramanlarıyla bir araya geldi

Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulunda minikler, masal kahramanlarıyla bir araya geldi. Şenlik havasında geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca yüz boyama, sanat etkinliği, balon, şov, yarışmalar, danslar, geleneksel çocuk oyunları, pinyata ve animasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Van Shopping Fest İstişare Toplantısı Yapıldı

Van Shopping Fest İstişare Toplantısı Yapıldı