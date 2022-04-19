23 Nisan’da Çocukların Kalbi Çankaya’da Atacak

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan’ı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca ilçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyecek Çankaya Belediyesi, konser, söyleşi, bando ve halk oyunları gösterileriyle Başkentlilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

23 Nisan kutlamalarının merkezi pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra 1000 Çocuk Korosu Konseri olacak. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, büyük konserini bu yıl 23 Nisan’da Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta gerçekleştirecek.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentliler için dopdolu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması hazırladı. Hafta boyunca ilçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyecek Çankaya Belediyesi, konser, sergi, söyleşi, bando ve halk oyunları gösterileriyle Başkentlilere bayram coşkusu yaşatacak. Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Otobüsü de ilçenin cadde ve sokaklarını marşlarla dolaşarak, çocuklara bayrak ve kitap hediye edecek.

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEYECEKLER

23 Nisan kutlamaların merkezi 1000 Çocuk Korosu Konseri olacak. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu büyük konserini, 23 Nisan saat 16.00’da Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta gerçekleştirecek. Şef İlkim Yılmaz’ın yönetiminde MÜZED Türkiye Öğretmenler Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, 1000 Çocuk Korosu Zülfü Livaneli’nden Barış Manço’ya kadar sevilen sanatçıların eserlerini ve marşları Başkentliler için söyleyecek.

23 Nisan etkinlikleri gün boyunca Atapark, Kuğulu Park, Güvenpark, Bahçeli gibi Çankaya’nın büyük park ve caddelerinde bando ve HOYTUR’un halk oyunları gösterileriyle sürecek. Kutlamalar kapsamında Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minik öğrencilerin yılsonu sergisi de 22-28 Nisan tarihleri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 22 Nisan 2022 saat 11.00’de başlayacak.

23 NİSAN ŞENLİĞİ HER YERDE

Çankaya Belediyesinin Yaşamkent’te hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi de renkli etkinliklere sahne olacak. Tebeşir, parmak, yüz boyama, satranç, halat çekme, sek sek oyunu, balon süsleme atölyelerinin yer alacağı etkinlik, 23 Nisan 2022 saat 15.00-18.00 arasında herkese açık olacak.

Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı’nda ise 24 Nisan’da saat 10.00-16.00 arası 23 Nisan Çocuk Şenliği yapılacak. Tüm çocukların davet edildiği ve pamuk şeker, mısır ikramlarının yapılacağı Şenlik’te, müzikli çocuk oyunları, Bilim İzcileri Atölyesi, boyama etkinlikleri ile eğlenceli bir gün yaşanacak.

23 NİSAN NASIL ÇOCUK BAYRAMI OLDU?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çankaya, Çocuk Bayramı kitabının yazarı Gazeteci Cevdet Cantürk’ü konuk edecek. 21 Nisan’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek söyleşide Cantürk, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilişinin öyküsünü, Türk Mitolojisinde çocukların koruyucusu Umay’ın penceresinden anlatacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı