23 Nisan’ı jimnastikle kutladılar

Luxury Stone ve Billionaire Furniture’un Kurucusu İç Mimar Merve Aycan, kızıyla birlikte 23 Nisan kutlaması için Antalya’nın yolunu tuttu.
Merve Aycan’ın kızı Sedef Erdi’nin de aralarında olduğu Performans Ritmik Cimnastik Okulu öğrencileri, Antalya’da küçükler kategorisinde yarıştı. 23 Nisan kapsamında düzenlenen Türkiye Cimnastik Federasyonu Yarışması’nda tüm Türkiye jimnastik okulları yer alarak farklı kategorilerde boy gösterirken katılımcılar Tarkan’ın “Geççek” şarkısıyla keyif dolu anlar yaşadı.
Kızıyla gurur duyduğunu aktaran Aycan, tüm çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı