25. Aydın Doğan Ödülü, bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi!

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve milletlerarası muvaffakiyete ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek hedefiyle verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’nün bu yılki sahipleri bilim insanları Dr. Hasret Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

Aydın Doğan Vakfı İdare Şurası, Hasret Türeci ve Uğur Şahin’in bu yıl “SAĞLIK” alanında verilen mükafata layık görülmelerinin münasebeti olarak “biyoteknoloji ve Kovid-19 aşısının geliştirilmesi hususlarındaki özverili ve ilham verici çalışmaları ile bu yolla insanlığa yaptıkları harikulâde ve eşsiz hizmetleri”ni gösterdi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim üzere farklı alanlarda, ulusal ve milletlerarası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendirmek emeliyle verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok pahalı çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle insanlığa hizmet eden bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Hasret Türeci’ye verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf İdare Konseyi, 25. Aydın Doğan Ödülü’nün 2020 yılı Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ikinci yılında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu üzere Türkiye’de de uygulanan aşının geliştiricileri Hasret Türeci ve Uğur Şahin’e verildiğini açıkladı.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Ödülü’nün 2021 yılında biyoteknoloji alanında bugüne kadar çok pahalı çalışmalara imza atan, son olarak Kovid-19 aşısının geliştirilmesi süreciyle tüm dünyaya umut olan pahalı bilim insanları Hasret Türeci ve Uğur Şahin’e verilmesini uygun görmüştür. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip bu dikkat alımlı bilimsel muvaffakiyetin tüm dünya için ilham verici bir örnek olduğu da ayrıyeten değerlendirilmiştir.” denildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Hasret Türeci Aydın Doğan Ödülü’ne layık bulunmuş olmaktan sevinç ve onur duyduklarını tabir ettiler. Uğur Şahin hislerini şöyle paylaştı: “Aydın Doğan Mükafatı, bilimin yaratabileceği farkın takdir edilmesi bakımından büyük bir değer taşıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarına katkıda bulunan, çocukların eğitimini ve onların eğitime eşit erişim sağlamasını destekleme yolunda bu mükafatın temsil ettiği misyonun kıymetli elçileri olarak görülmekten onur duyuyoruz.”

Aydın Doğan Mükafatı, Vakfın Kurucusu ve Onursal Lideri Aydın Doğan ismine düzenleniyor ve mükafatların hangi kısımlarda verileceği her yıl, Vakıf İdare Kurulu’nca belirleniyor.

Ödül pandeminin elvermesi halinde sonbahar aylarında Almanya’da düzenlenecek bir merasimle takdim edilecek. Ödül merasiminin tarihi Hasret Türeci ve Uğur Şahin’in ağır ajandalarına nazaran daha sonra belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

Hasret Türeci ve Uğur Şahin hakkında

M.D. Hasret Türeci, BioNTech’in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusudur. Translasyonel ve klinik tecrübeye sahip bir hekim, immünolog ve kanser araştırmacısı olan Türeci, kanser antijenlerinin keşfine, mRNA tabanlı kişiselleştirilmiş ve kullanıma hazır aşı adaylarının geliştirilmesine ve şu anda klinik geliştirme evresinde olan başka immünoterapi cinslerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir. Türeci, BioNTech şirketinin COVID-19’a karşı mRNA tabanlı bir aşı geliştirme ve dağıtma konusundaki başarılı eforu olan ve bir yıldan kısa bir müddette tamamlanan tarihi bir muvaffakiyet olan “Lightspeed Projesi”nin klinik gelişimine öncülük ediyor. Türeci, daha evvel Uğur Şahin ve Christoph Huber ile birlikte kurduğu Ganymed Pharmaceuticals AG’nin CEO’su ve Baş Tıbbi Sorumlusu olarak vazife yapmış, şirket 2016 yılında Astellas tarafından satın alınmıştır. Hala Almanya’da Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Lideri olarak misyon yapan Türeci, öteki kıymetli mükafatların yanı sıra yakın vakitte Alman Sürdürülebilirlik Ödülü’ne de layık görülmüştür. Türeci, Prof. Uğur Şahin ile evlidir.

Prof. Dr. Uğur Şahin BioNTech’in Kurucu Ortağı ve CEO’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser ve bulaşıcı hastalıklarla gayret için yeni yaklaşımların geliştirilmesine liderlik eden bir hekim ve immünologdur. Şahin, haberci ribonükleik asit (mRNA) ilaçları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir. mRNA aşılarının ve öbür immünoterapi cinslerinin geliştirilmesine imkan sağlayan birçok atılıma öncülük etmiştir. COVID-19 için birinci mRNA aşısının tarihi gelişimi olan “Lightspeed Projesi”ni başlatan ve yönetmekte olan Şahin ile aşı gibisi görülmemiş bir 11 aylık mühlet içinde laboratuvar ve klinik testlerden şartlı onaya geçmiştir. Şahin ayrıyeten BioNTech’in, hastaların tümörlerinde yeni jenerasyon dizileme ile tanımlanan eşanlamlı olmayan mutasyonların profiline nazaran kişisel olarak uyarlanan ve talep üzerine üretilen neoantijene has mRNA kanser aşılarının araştırma ve geliştirmesine de liderlik etmektedir. Uğur Şahin, 500’den fazla patent başvurusu ve patentin ortak mucididir. Şahin’in akademik alanda, Almanya’nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde Translasyonel Onkoloji ve İmmünoloji alanında Tam Profesör (W3) olarak misyon almakta ve 50’den fazla doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Ayrıyeten Mainz’de bulunan Helmholtz Translasyonel Onkoloji Enstitüsü’nün (HI-TRON) Bilimsel İdare Şurası Başkanlığı vazifesini de yürütmektedir. Dr. Şahin, bilimsel buluşlara yaptığı katkılardan ötürü Alman Sürdürülebilirlik Mükafatı, Mustafa Mükafatı ve Alman Kanser Mükafatı de dahil olmak üzere çok sayıda ödül ve takdir almıştır. Dr. Hasret Türeci ile evlidir.

Aydın Doğan Mükafatı hakkında

Aydın Doğan Vakfı tarafından, Vakfın Kurucusu ve Onursal Lideri Aydın Doğan ismine 25 yıldır verilen Aydın Doğan Mükafatı, kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında dünya çapında örnek çalışmalar yapan kurumları yahut bireyleri ödüllendirmek maksadını taşıyor. Vakfın da temel emellerinden olan, gelecek nesilleri eğitmek ve onlara örnek olacak muvaffakiyetleri özendirmeyi de kriterleri ortasında yer veren Aydın Doğan Mükafatı, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek jenerasyonlara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN MÜKAFATI

1) 1997 Aydın Doğan Mükafatı: Roman Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Mükafatı: Toplumsal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Mükafatı: Görsel Sanatlar Orta Güler

4) 2000 Aydın Doğan Mükafatı: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Mükafatı: Tarih Prof. Dr.İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Mükafatı: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Mükafatı: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Mükafatı:Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Mükafatı: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Mükafatı:İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Mükafatı: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu Güzelleştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Mükafatı: Fotoğraf Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Mükafatı: Moda Tasarımı Hasret Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Mükafatı: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Mükafatı: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Mükafatı: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15)2011 Aydın Doğan Mükafatı: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Mükafatı: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Mükafatı: Hikaye Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Mükafatı: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Mükafatı: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Mükafatı: Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi, Hoş Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Kısmı

19) 2015 Aydın Doğan Mükafatı: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Mükafatı T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Mükafatı: Fotoğraf Neş’e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Mükafatı: Türk Halk Müziği Arif Sağ

23) 2019 Aydın Doğan Mükafatı: Sinema Şener Şen

24) 2020 Aydın Doğan Mükafatı: Zelzele Araştırmaları İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

25) 2021 Aydın Doğan Mükafatı: Sıhhat Dr. Hasret Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı