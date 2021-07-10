SÜT-D DÜNYA SOĞUTMA GÜNÜ’NDE

GEZEGENİMİZ ve KESEMİZ İÇİN İHTAR YAPTI

İKLİMLENDİRME İÇİN

DÜNYAMIZI ISITARAK İKLİMİMİZİ DEĞİŞTİRMEYELİM

GÜÇ VERİMLİ SOĞUTMA İLE AKÇE KAZANALIM

İKLİMLENDİRME DALIMIZ GENÇLERİMİZİ, ŞAMPİYONLARI BEKLİYOR

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

26 Haziran Dünya Soğutma Günü’nde günlük ve endüstriyel hayatta toplum için yeri tartışılamaz önemli soğutmanın iklim krizi tesiri ve maliyetine vurgu yapıp, ikazlarda bulunarak, iklimlendirme kesiminin gençlerin mesleği için kıymetini açıkladı

Soğutma konutumuzda, taşıtımızda, okulumuzda, otelimizde, marketimizde, hastanemizde iken ziraî ve hayvansal eserlerin, ilaç ve aşıların üretim, depolama ve taşınmasında mühimdir.Endüstride soğutma kritik teknolojilerden biridir. İç ortamlarda konfor, hijyenimiz, sıhhat ve besin güvenliğimiz için soğutma kıymetlidir diyen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Lideri Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 26 Haziran Dünya Soğutma Günü’ne özel açıklama yaptı.

İklimlendirme için dünyamızı ısıtarak iklimimizi değiştirmeyelim

Binalarımızda, odalarımızda, endüstride havayı ısıtma, soğutma, tazeleme ve nem şartlarını seçerek, teknik kararlar vererek, kapalı ortam atmosferimiz için tercihlerle iklimlendirme yaparız. İklimlendirme aygıtları üretimi ve kullanımı ömür döngüsünde başta güç tüketimi olmak üzere gezegenimize ve kesemize tesir eder vurgusu yapan Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Enerji tükettikçe dünyamızı ısıtan, iklim krizine sebep olan sera gazları yayılırken, karbon ayak izi yükselirken, elektrik faturamız da yükselir. Tercih ettiğimiz iklimlendirme için dünyamızı ısıtarak iklimimizi değiştirmeyelim. İklim krizine sebep olmayalım” dedi.

İklim dostu iklimlendirme için gerçek seçimler yapalım

Prof. Karaosmanoğlu “İklim dostu iklimlendirme için yurttaşların, sanayicimizin, hizmet sağlayıcılarımızın önünde karar ve uygulama seçimleri bulunmakta. İklimlendirme gücünün iklim krizine tesirini azaltmak için iki temel teknik yol mümkündür. Gerçek teknik seçimlerle güç verimli aygıt satın alarak, bakım ve tamiratların vaktinde kâfi yapılması ile elektrik üretimi kaynağının güneş, rüzgâr, su ve biyokütle üzere yenilenebilir kökenli olmasının sağlanması. Dalımız güç verimli aygıtları piyasaya sunmakta. Yenilenebilir kökenli elektrik tüketimi için de iki temel teknik yol var. İklimlendirme yapılan binada çatıda güneş elektriği üzere yerinde güç üreterek tüketmek ve Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi ile yeşil elektrik satın almak. Güç piyasamızın yeni gücü YEK-G Dokümanı ile iklimlendirme karbon ayak izini düşürecek soğutma sanayicimizin, eserlerinde gizli güç karbon ayak izi de düşecek ve böylelikle pazarda ihracat gücü artacaktır” konularına dikkat çekti.

İklimlendirme dalımız gençlerimizi, şampiyonları bekliyor

26 Haziran Dünya Soğutma Günü temasının “Soğutma Şampiyonları: Daha Güzel Bir Dünya için Şahane Kariyer” olarak seçildiğini ve gençlere ilham vermenin hedeflendiğini belirten Prof. Karaosmanoğlu bitki, hayvan ve mikroorganizmalarla birlikte yaşadığımız, lakin su ve kara ekosistemlerimizi bozduğumuz, hasat yarattığımız gezegenimizi yeşil toparlama seferberliğine başladığımız bu yıl, iklimlendirme dalında başta teknik mesleklerden olmak üzere beyaz, mavi, yeşil yakalı uzman gençlere gereksinimimiz var. Gençlerimiz yerli ve çok uluslu markaların yer aldığı, sivil toplum ve ihracat gücü yüksek kesimimizde mesleklerinde ilerleyebilir ve tabiatı ile uyumlu yaşayan, ekosistem ve iklim dostu, keyifli profesyoneller olabilirler” diyerek ülkemiz iklimlendirme dalına emek verenlerin Dünya Soğutma Günü’nü kutladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı