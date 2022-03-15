27. Marble İzmir’e sayılı günler kala heyecan dorukta

Dünya doğal taş sektörünün öncü fuarlarından biri olan Marble İzmir’e sayılı günler kaldı.

Türkiye’nin en büyük doğal taş fuarı için kurulum süreci 17 Mart’ta başlıyor. Yaklaşık iki hafta süren hazırlıklar sonucu dünya doğal taş sektörü, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kapılarını fuarizmir’den dünyaya açacak.

Fuarlar kenti İzmir’in aynı zamanda bir dünya kenti olması yolunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın öncülüğü devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle İzmir fuarcılığı dört mevsime taşındı. Türkiye’nin fuarlar kenti İzmir, düzenlediği fuarlar ile nüfusunun yarısı kadar ziyaretçi ağırlamanın yanı sıra; kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor.

fuarizmir’de boş alan kalmayacak

Türkiye’nin en büyük doğal taş fuarı olan Marble İzmir’de hollerin ve dış alanın tamamı tahsis edilmiş durumda. Pandemi döneminin ardından normal koşullarda yapılan fuarda, geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcı sayısı 1000’i geçecek. Sektörün merakla beklediği dev buluşmada İran’ın pavilyon şeklinde katılımı olurken; Hindistan, Almanya, Amerika, İtalya, Hong Kong, Lübnan ve Dubai’den de yabancı firmalar yer alacak. Bu yıl ayrıca C holünün yüzde 60’ı önceki yıllarda dış alanda yer alan mermer makinecileri firmalarına tahsis edilerek “Makine ve Makine Teknolojileri Holü” şeklinde konumlandırılacak.

17 Mart’ta ilk taş geliyor

Dünyanın en önemli doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir’in operasyonel hazırlıkları, ilk blok taşların fuarizmir’e gelişiyle birlikte 17 Mart Perşembe günü başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın pek çok yerinden birbirinden farklı renk ve dokuda doğal taş, ocaklardan çıkartılıp yeni sezonda ilk kez fuarizmir’de sergilenmek üzere yola çıkacak.

29 Mart’a kadar sürecek kurulumlarda A,B,C ve D hollerindeki çalışmalar sırasıyla 24, 18, 21 ve 22 Mart tarihlerinde başlarken; iş makinaları 20 Mart, mermer makinaları ise 24 Mart tarihlerinde fuarizmir’e giriş yapacak.

80 bin ziyaretçi bekleniyor

Katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada ziyaretçi çalışmaları yürütüldü. ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa olup bu bölgelerdeki ticaret ataşeliklerimiz ile de yakın iş birliği yapıldı. Sektörün dört önemli ihracatçı birliği olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile birlikte bir Alım Heyeti Programı düzenleniyor. Fuarda, 40’a yakın ülkeden yaklaşık 500 ziyaretçinin katılacağı bir B2B iş ortamı oluşturulacak. 2021 fuarına pandemi nedeniyle katılamayan Hindistan’dan bu yıl 200 kişilik bir heyet başvurusu alındı. Pandeminin daha zor koşullar oluşturduğu 2021 yılının Ağustos ayında yapılan 26. Marble İzmir’e kıyasla 27. Marble İzmir Fuarı, çok daha fazla ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Fuara bu yıl Türkiye ve dünyadan 80 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı Himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı – 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından destekleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı