2,85 miyar kişi facebook kullanıyor

2021 yılı birinci çeyreği prestijiyle dünyada faal Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, Facebook’un dünya çapındaki en büyük toplumsal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Ajans Press’in, Statistabilgilerinden elde ettiği bilgilere nazaran 2021 yılı birinci çeyreği prestijiyle dünyada etkin Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük toplumsal ağ olarak kayıtlara geçti. Etkin kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış bireylerden oluştu. Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne daima arttığı kaydedildi. 2021 yılının birinci çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya nazaran 3,45 milyar insanın her ay şirketin Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger üzere eserlerinden birini kullandığını belirtti.

Medya takip kurumu Ajans Press, toplumsal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine nazaran, bu yıl toplumsal medya ile alakalı basına 97 bin 555 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl yalnızca Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise14 bin 250 olarak kaydedilirken, ülkemizde de epeyce kullanımının yangın olduğu gözlendi. Başka toplumsal medya mecralarından Twitter 22 bin 864, Youtube 18 bin 239 ve Instagram 12 bin 730 haberle en çok haber olan öbür mecralar oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı