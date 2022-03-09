3 GSM Operatörü Yetmez 4, 5, 6 Olsun

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), küresel pazarda her geçen gün büyümesine rağmen Türkiye’de beklenen gelişimi gösteremeyen Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri (SMŞH) alanında Türkiye’nin ilerlemesine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir işletmecinin mart ayında sanal mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağını duyurması gündemi paralelinde açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Dünyadaki SMŞH gelirlerinin dünya telekomünikasyon hizmetleri gelirlerine oranı yaklaşık olarak yüzde 4-5 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran uzun yıllardır maalesef yüzde 0 olarak karşımızda duruyor. Eğer bu alan ciddi manada desteklenir ve SMŞH pazarının oluşması sağlanırsa, mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri artarken ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlanacaktır.” dedi.

Dünyada her geçen gün büyümesine rağmen Türkiye’de bir gelişim gösteremeyen Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri (SMŞH), yaşanan son gelişmelerle tekrar gündeme geldi. Bir işletmecinin mart ayıyla birlikte dördüncü operatör olarak abone almaya başlayacağını duyurması SMŞH’nin gelişimi konusunda umutları artırdı. Türk telekomünikasyon sektörü için bir kırılım ve milat olan bu atılım, SMŞH’nin ilk hizmet iş modeli olarak gösteriliyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, SMŞH alanında bugüne kadar gelişmiş ülkelerdekine benzer bir pazarın oluşturulamamasının Türkiye için önemli bir ekonomik kayıp olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: “Günümüz dünyasında güçlü ekonomiler arasında yer almak önem taşıyor. Bunun için fırsat yaratacak her türlü gelişmeyi desteklemek değerli olacaktır. TELKODER olarak Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Kısa bir süre önce bir işletmecinin mart ayında sanal mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağını duyurması umut verici bir gelişme oldu. Dünyadaki SMŞH gelirlerinin dünya telekomünikasyon hizmetleri gelirlerine oranı yaklaşık olarak yüzde 4-5 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran uzun yıllardır maalesef yüzde 0 olarak karşımızda duruyor. SMŞH konusunda yaşanan çifte vergilendirme sorununun ortadan kaldırılması ve bu hizmetin sunumu hakkında mobil işletmecilere yükümlülük getirilmesi sektörün gelişmesi için önemli bir adım olacaktır. Eğer bu alan ciddi manada desteklenir ve SMŞH pazarının oluşması sağlanırsa, mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri artarken ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlanacaktır. Daha net ifade etmem gerekirse; yeni iş sahaları oluşacak, istihdam artacak ve hizmet kalitesinin daha da artması için piyasadaki rekabetin gelişmesi desteklenmiş olacak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı