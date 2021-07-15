3 yıl içinde 75 ülkeye ihracat yapacak

Bitkisel yağ kesiminin Türkiye’deki öncü markası Vita, gelecek devir büyüme maksatlarını paylaştı. Kısa müddet evvel Vita Tereyağı Lezzeti ve Vita Kova gurubu eserlerini pazara sunan Vita, pazar hissesini büyüterek 3 yıl içinde 3 kat büyümeyi hedefliyor. Şirket yenilenen yüzüyle ihracat pazarlarını da genişleterek 75 ülkeye ulaşacak.

Bitkisel yağ dalının Türkiye’deki öncü markası Vita, gelecek periyot büyüme amaçlarını paylaştı. Kısa müddet evvel Vita Tereyağı Lezzeti ve Vita Kova gurubu eserlerini pazara sunan Vita, pazar hissesini büyüterek 3 yıl içinde 3 kat büyümeyi hedefliyor. Şirket yenilenen yüzüyle ihracat pazarlarını da genişleterek 75 ülkeye ulaşacak.

70 yılı aşkın geçmişiyle mutfakların vazgeçilmez lezzeti Vita, 2020 yılında elde ettiği yüzde 55’lik büyüme sonrası gelecek gayelerini açıkladı. Şirket, yeni eser ve eser kümeleriyle birlikte Türkiye pazar hissesini artırarak, 3 yılda 3 kat büyüyecek.

İhracat pazarlarını genişletecek

Tekirdağ Çorlu fabrikasında yıllık 50 bin tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye’yi klâsik Vita lezzeti ve onlarca yeni eserle buluşturan şirket; Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirdiği ihracatı da artırarak, yeni pazarlara açılacak. Şirketin hedeflediği yeni pazarlar ortasında Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor.

“Ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye yatırıyoruz”

Büyüme maksatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Aymar Genel Müdürü Nihat Özyurt, “Köklü geçmişimizle Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinde mutfaklara giriyoruz. Vita lezzet efsanesini Türk tüketicileriyle buluşturmak için ağır çaba gösteriyor, her geçen gün daha fazla damağa ve mutfağa hitap etmek için yeni eserler geliştiriyoruz. En sağlıklı eserler geliştirmek için her yıl ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye yatırıyoruz” dedi.

“Trans yağ, su, katkı unsuru içermiyor”

Tüm yatırımların odağında Vita’nın 3 yılda 3 kat büyüyeceğini ve ihracatta 75 ülkeye ulaşacağını kaydeden Nihat Özyurt, “Ürünlerimizin klâsik lezzeti ve bölümde birçok birincisi gerçekleştirmemizle birlikte büyüme amaçlarımızda bu derece argümanlı olabiliyoruz. Bugün piyasada Aymar ve Vita markalarımızla ayçiçek, kanola, mısırözü, zeytinyağı, margarin, baklavalık ve kızartmalık yağ üzere birçok farklı eserlerimizle yer alıyoruz. Eserlerimizin hiçbiri trans yağ, su ya da katkı hususu içermiyor, eserlerimizi yalnızca yüzde 100 bitkisel yağlardan doğal yollarla üretiyoruz. Bu özellikleri sayesinde Vita lezzet efsanesi, 70 yılı aşkın müddettir mutfaklarımızın baş tacı olmaya devam ediyor. Vita deyince insanların akıllarına çocukluğumuzdaki sofraların lezzetli yemekleri geliyor. Yıllar sonra da bu sofraları hatırlatmak ve bizden sonraki jenerasyonların de tıpkı lezzetleri yaşaması için yatırımlarımızı sürdürerek, Vita lezzetini Türk ve dünya mutfaklarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

70 yıldır mutfakların başköşesinde

Günün ve tüketicilerin muhtaçlıklarını karşılamak üzere, Vita eserlerinin ambalaj dizaynlarını değiştirdiklerini tabir eden Özyurt, “Ambalaj tasarımlarımızı 70 yıllık geçmişimizden uzaklaşmadan değiştirerek daha çağdaş bir kimliğe kavuşturduk. Tüketicilerimizi farklı Vita lezzetleriyle buluşturmak hedefiyle Vita Tereyağı Lezzeti ve Vita Kova eser kümelerini üretmeye başladık. Geçmişte ve bugün olduğu üzere gelecekte de tercih edilen ve sevilen bir marka olmak için yeni eserlerimizle mutfakların başköşesinde yer almaya, sofralarımıza lezzet katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.