30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü Açıklaması

Damar yolu girerken bir hemşire, operasyona hazırlanırken anestezist, ameliyathanede bir cerrah, sezaryende jinekolog, kırık operasyonlarında ortopedist, kalp sorunlarında kardiyolog, köyde Baytar, tarihte Mehmet Akif, Avrupa’da üstad,

Memleketimizde ise sağlık hizmeti verirken tehdit edilir, darp edilir ve ne yazık ki 25 Nisan 2022 Yozgat Sorgun’da hastalıklı, insan sağlığı için tehlikeli ürünlerin yenmesine satışına müsaade etmedi diye öldürülen Meslektaşımız VOLKAN LALE gibi bir hiç uğruna cinayete kurban ediliriz,

Bizler Veteriner Hekimiz,

Hayvan sağlığı bizden sorulur, Zoonozları ezbere biliriz, Halk sağlığını korur , çevre bilincini benimseriz, gıdayı kontrol eder, canlıyı ayırt etmeyiz, var olan bütün hayatlara hizmet ederiz.

Kadim mesleğimizin önemini bütün dünyayı kuşatan Covid-19 Pandemisi bir kez daha görmüş olduk. Etik ve deontolojik değerlere bağlı bir şekilde Halk sağlığını korumak için 1842’den bu yana Anadolu topraklarında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinden, Büyük Baş çiftliklerine, et ve süt ürünleri, gıda tesislerinden, Aşı Laboratuvarlarına, Kedi, Köpek, kuş gibi pet hayvanlarının sağlığından, vahşi yaşam hekimliğine, At hekimliğinden, paraziter mücadeleye kadar vb birçok alanda bizler halkımızın, insanlığın yanındayız.

Özellikle tekrardan vurgulamak isteriz ki bizler sağlık çalışanlarıyız, çoğu zaman hayati riskleri göze alıyoruz, yaptığımız işin bir parçası bu olmuşken şiddetle karşılaştığımız durumlar bizleri üzmektedir, Yozgat’ta mezbaha sorumlusu olarak görev alan meslektaşımız Volkan LALE’nin bıçaklanarak öldürülmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Toplum sağlığına katkı sağlamak için çalışan meslektaşlarımıza karşı uygulanan şiddeti şiddetle kınıyoruz.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün bir bireyi olan meslektaşlarımız her alanda toplum sağlığını halk sağlığını desteklemek için vazifesinin başında olmaya devam edecektir.

İnsanlığın değerleri, Bilimin gerçeği ve Mesleğimizin onuru ile tüm meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimleri gününü kutlarız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı