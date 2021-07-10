300 bin euro’luk Ignacio H. Larramendi hibe desteği için çağrı

Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı) Ignacio H. Larramendi araştırma hibeleri; obeziteyi tedbire, fizikî antrenmana teşvik, sıhhat idaresi ve uzun ömür üzere sıhhatle ilgili projeleri destekliyor. Fundación MAPFRE, bağımsız yahut mensubu oldukları kurum bünyesinde araştırma programları geliştirmek isteyen araştırma gruplarına, akademik ve profesyonel araştırmacılara açık bu davet ile proje başına 30.000 euro hibe takviyesi sunuyor. Buna ek olarak sıhhat ana teması yanında “sigorta ve toplumsal muhafaza alanlarında 21. yüzyılda yaşanacak zorluklar” ile ilgili proje yürüten araştırmacılara da, proje başına 15 bin euro olmak üzere Ignacio H. Larramendi araştırma hibelerine müracaat fırsatı sağlıyor. Vakıf, bu alanlarda toplam 300 bin euro’luk hibe dayanağı yapacak. Tüm dünyada herkese açık olan bu çağrıya 11 Ekim 2021 tarihine kadar İspanyolca, İngilizce yahut Portekizce olarak müracaat yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi ve iştirak şartları için www.fundacionmapfre.org/grants2021 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı