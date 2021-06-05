3D yazıcı mucizesi

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda Covid-19 olay sayısını azaltmak için Türkiye genelinde 29 Nisan’da başlayan tam kapanma, Ramazan Bayramı’nı da içine alarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek. 3 haftalık bu süreç hobi edinmek ve mevcut hobileri geliştirmek için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Kişinin yaratıcılığını geliştirme imkanı sunan 3D yazıcılar sayesinde betonla çevrilmiş kentlerde balkonlar için verimli birer seraya dönüşürken, klasik arabalardan, savaş ve yolcu uçaklarına kadar türlü modeller yapılabiliyor. 3D yazıcıların sunduğu imkan sayesinde 17 günlük kapanma sürecinde her güne bir hobi aracı üretmek, kendinizi ve sevdiklerinizi sevindirmek üstelik bayram ikramı tasarlamak mümkün. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, 3D yazıcılarla edinilen hobilerin hem eğlendirici hem de öbür hobilere nazaran daha ekonomik olduğunu belirterek, “Tam kapanma günlerinde kişinin bir hobi edinmesi kadar eğlendirici ve eğitici bir hareket olamaz. 3D yazıcılar şahısların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine imkan sağlıyor” dedi.

Covid-19 salgınında 60 bin olumlu hadise sayısının aşılması üzerinde Türkiye genelinde 17 gün sürecek tam kapanmaya gidildi. Bu süreçte şahısların uğraşacakları hobiler epeyce kıymetli. Uzman psikologlar süreci daha verimli ve sağlıklı geçirmek için bir hobi ile uğraşılmasını önerirken, 3D yazıcılar bu devri eğlenceli kılıyor. Mayıs ayının da gelmesiyle bir arada balkonlar ve seraları çiçekler, bitkilerle canlandırmak isteyenler tohum satışlarında patlama yaratırken, 3D yazıcılardan basılacak özel modellere ve ebatlara sahip saksılar, botanik hobisini daha eğlenceli ve yaratıcı kılıyor. Tekrar bayram sürecini de kapsayan kapanma sırasında çocuklar için çeşitli oyuncaklar tasarlayıp üretmek, motoru bulanan ve olmayan model uçaklar ile arabalar yaratmak 3D yazıcılarla epeyce kolay.

Teraslar seraya dönüyor

Türkiye’nin yerli ve ulusal 3D yazıcı firması Zaxe’nin Genel Müdürü Emre Akıncı, 3D yazıcılar sayesinde hobi edinmenin ve var olan hobilerin geliştirilmesinin de epey kolay, zevkli ve heyecanlı olduğunu söyledi. 17 günlük tam kapanma sürecinde her güne bir hobi eseri sığdırmanın 3D yazıcı ile mümkün olduğunu anlatan “Tam kapanma noktasında hepimizin dirayetini sağlam tutması gerekiyor. Öte yandan hobi edinmek de süreci en yeterli formda geçirmenin yolunu oluşturuyor. 3D yazıcılarla bugün yaş sonu olmadan hobilerimizi hayata geçirerek, 17 günü göz açıp kapayıncaya dek yaşamak mümkün,” dedi. Bilhassa yeşil alan ölçüsünün görece az olduğu büyük kentlerde balkon seralarında gerçekleştirilen küçük tarımın en tanınan hobi alanları ortasında yer aldığını anlatan Akıncı, “Bugün her balkona uygun bir saksı ya da sera için aparat bulmak o denli kolay bir iş değil. Plastik fabrikalarındaki üretim kalıpları aşikâr standartları içeriyor. O nedenle de bu kalıplardan kendi özel tarım dünyanızı yaratmanız için oldukça para, emek ve vakit harcamanız gerekli. Halbuki bir 3D yazıcı sahibi olursanız, tasarımınızı kolay kolay yaptığınız saksı ve seranızı maliyetinin epey altında imal edip, tarım hobinize başlayabilirsiniz. Bugün bunun örneklerini 3D yazıcı kullanma oranının oldukça geliştiği ABD, Almanya, Japonya ve Çin’de görmek mümkün” sözlerini kullandı.

Hayalleri gerçeğe çevirmek için

3D yazıcıların bilhassa oyuncak üretiminde oldukça hünerli olduğunu tabir eden Emre Akıncı, “Aileler çocuklarının çizimlerinde yarattığı var olmayan hayvanları ve öteki canlıları bugün bir 3D yazıcıya kolay bir programla yükleyerek basabiliyor. Çocuklar, hayal ettikleri oyuncakların üç boyutlu olarak karşılarında olduğunu görünce, yaratıcılıklarına olan inançları da o derece artıyor. Bugün bir hobi olarak oyuncak tasarlamak ve imal etmek çok tanınan bir uğraş. Hatta bu alan, internet dünyasının ileride en çok para kazandıran meslekleri ortasında da yer alacak. Zira standartların dışına çıkmış, özel tasarlanmış oyuncakların dünyası bir epey geniş. Şayet hayal etmekten bir adım öteye geçmek istiyorsanız, 3D yazıcı ile bir oyuncak üretmeyi denemeniz gerekiyor. Hangi mesleği ya da uğraşı yapıyorsanız yapın, bu hobi sizin rahatlamanızı sağlayıp ufkunuzu daha da genişletecektir”, diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de turnuvaları yapılan, iştirakçilerin para ödüllerinin yanında memleketler arası şöhret de kazandığı motorlu uçak ve otomobil yarışlarının 3D yazıcılar sayesinde mümkün olduğunu anlatan Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, model uçak-otomobil yaratmanın vakitle tutkuya dönüştüğünü tabir etti. Bugün dünya ulaşım sisteminin temelini oluşturan Boeing ve Airbus uçakların teğe bir kopyasından, Tesla’nın elektrikli aracına, son model bir Mercedes’ten F1 yarış arabasına kadar çok geniş bir yelpazede istenilen marka ve modelde uçak ile arabanın 3D yazıcıda plastik, kauçuk, cam ve metal kullanılarak basılabildiğini anlatan Akıncı, “Önceki yıllarda model uçak ve araba için ithalata dayalı bir sistem vardı. Bu araçları edinmek, çok değerli bir hobi uğraşı olarak bilinirdi. Artık 3D yazıcı ile istediğiniz maketi, modeli üstelik de dizaynlarının fiyatsız olduğu sitelerden alıp bilgisayarınıza yükleyerek üretmeniz çok kolay. Motoru da olan bu araçları üretmek, vakitle vazgeçilmez bir tutkuya dönüşüyor. Mevzuyla ilgili Youtube başta olmak üzere internette sayısız kaynak da bulunuyor. Tıpkı vakitte Covid-19 öncesinde bu araçlar düzenlenen turnuvalarla yarıştırılıyordu. Yeni olağanlaşmanın aşılama ile artmasının akabinde, bu turnuvaların tekrar hayata geçmesiyle bir arada hobiyi edinen bireyler kendileri için unutulmaz tecrübeler yaşama fırsatı bulacaklar”, formunda konuştu.

Yıldız savaşı yapabilirsiniz

Bugün bu hobi eserlerini hazır olarak ithal etmenin epeyce masraflı bir uğraş olduğunu da hatırlatan Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “Varsayalım ki Star Wars hayranısınız. Sinemalarda kullanılan bir uzay gemisinin maketini satın almak isteseniz, bugün 7.000 TL’yi gözden çıkartmanız gerekir. Zira bu eseri ithal olarak kullanmak zorundasınız. Lakin internetteki 3D yazıcı sitelerinden geminin dizaynını indirip meskeninizde basarsanız, bu eserin maliyeti 70 TL’yi bulur. Ortadaki fiyat farkı da sizin hobinize ayırmanız gereken kaynak olarak kalır ve bu işte daha ileri noktaya gidebilirsiniz. 3D yazıcı sahibi olurken en büyük kalem, bu eseri satın alma sürecinde harcanır. Akabinde hobiniz için gereken baskı hammaddeleri ise size ağır bir zevk ve hobi için yapılmış küçük bir harcama olarak geri döner”, dedi.

Şimdiden Uzaya Çıktı

ABD, Rus ve Çin uzay ajanslarının Mars ile Ay yörüngesi ile yüzeyinde düşündükleri istasyonlar ve ömür alanlarını üretmek için 3D yazıcıları kullanmaya başladıklarını hatırlatan Emre Akıncı, şunları ekledi: “İlerleyen vakitte şahıslar kendi tasarladıkları elektrikli ya da drone teknolojisine sahip uçan arabaları basarak seyahat özgürlüğü de kazanacak. Bugün hobi dediğiniz alan, teknolojinin gelişimine bağlı olarak önümüzdeki günlerde gerçeğe dönüşebilir.”

3D yazıcı ile basılabilecek 17 hobi eseri

Boeing 7878 uçak maketi

Fotoğraflı gece lambası

Laptop standı

Trex dinozor maketi

Kol saati

Rüzgar türbini

IPhone telefon kılıfı

Ford Mustang GT 500 maketi

Dekoratif saksı

Satranç seti

Hız teknesi

Kaykay

Star Wars Gemisi

Robot kol

Küçük Ekskavatör Robot

Küçük Drone

New York Kent maketi



Hibya Haber Ajansı