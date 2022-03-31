4 branşta 12 madalya 2 kupa aldı

Bostanlıspor son hafta katıldığı 4 şampiyonadan 12 madalya ile ayrıldı. Yeşil kırmızılar, muaythai’de 3, kick boksta 4, oryantiringde 3 ve Masa Tenisinde de 2 madalya kazandı.

Muay Thai Minik ve Yıldızlar Ege Bölge Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılan Bostanlıspor 2 şampiyonluğun yanında bir de ikincilik elde etti. Yaşar Atik minikler 44 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu elde etti. Yıldızlar 42 kiloda Tarık Ziya Senaras da başarılı maçlar sonucunda rakiplerine üstünlük kurdu ve Bostanlıspor’a ikinci şampiyonluğu getirdi. Minikler 32 kiloda finale yükselen Can Habacı finalde tecrübeli rakibiyle başa baş mücadele etmesine karşın ringden yenik ayrılınca ikincilikle teselli buldu.

Bostanlıspor Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen İller arası Kick Boks Şampiyonasından 4 madalya kazandı.

Şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Bostanlıspor’da 4 sporcu kürsüye çıktı. Gençler 81 kiloda Barış Aşkın finalde şampiyonluğu kaybederek ikinci oldu. Aynı kiloda üçüncülük maçına çıkan Samet Öner rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti. 63,5 kiloda Gökmen Başay ve Gençler 57 kiloda da Ege 3. Olarak madalyayı hak etti.

Oryantiring U14 Şampiyonasında Kızlar U10’da Tilda Arslan ikinci olarak alkışlandı. Küçük Erkeklerde Eymen Vatansever ikinci, Barış Kaya 3. Oldu.

Masa Tenisi’nde “En iyi 16 lar Turnuvası”nda Bostanlıspor’un genç yeteneği Maya Akkel 3.cü olarak kürsüye çıktı. Takım halinde de kadın takımı 3. Oldu. Maya Akkel “Çanakkale Şehitlerini Anma Turnuvası”nda yaş grubunda üçüncülük kazandı. Kadın Takımı da 3. Olarak kupaya uzandı. Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, kulüplerinin sportif başarısını çeşitli branşlara yaydığını ifade ederken, “bize bu konuda büyük cesaret veren ve destek olan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Suat Korkmaz’a çok teşekkür ederiz. Bundan böyle alt yapıdan kendi sporcularımızı yetiştirmeye devam ederek şampiyonluk kürsülerini işgal edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı