4. kez, “Finansın En İyi İşvereni” ödülü

İnsan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle yürüten ve unvanları ortadan kaldıran Gelişim Mutfağı, esnek yan haklar uygulaması Sepetim, Düzgün ki Patron Markası, Evvel Çalışan Meclisi üzere birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye’nin En Güzel Patronları 2021’de de “5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde dördüncü defa “Türkiye’nin En Uygun İşvereni” seçilmesinin akabinde bu sefer de “Finansın En Yeterli İşvereni” mükafatına layık görüldü.

Kesim özel mükafatları kapsamında Finansın En Uygun Patronu kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü defa bu mükafata layık görülen Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına memnun ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

“Müşteri memnuniyetimiz, çalışan memnuniyetimizin doğal bir sonucu”

Kuveyt Türk İK, Eğitim ve Kalite Küme Müdürü Semih Sel, “Kurulduğumuz günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları siyasetimizi da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bine yakın çalışanımızın ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demesini sağlayan insan kaynakları süreçleriyle tüm çalışanlarımıza keyifli ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük değer veriyoruz. Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce söz ettikleri, karar sistemlerine dâhil oldukları ve çalışırken itimat duydukları bir ortam oluşturmak ismine hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir sonucu olarak bir defa daha Türkiye’nin en uygun finans kurumu seçilmemizden ötürü büyük memnunluk duyuyoruz. Özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hibya Haber Ajansı